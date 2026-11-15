Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó hacia las 12:40 de la madrugada de este domingo 15 de noviembre en el peaje de Neiva, ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a la capital del Huila con Bogotá. El ataque dejó daños materiales, pero no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información preliminar conocida por La FM, dos sujetos llegaron hasta el peaje, abandonaron la motocicleta y huyeron antes de que se produjera la explosión. La detonación se escuchó en distintos sectores de Neiva y provocó alarma entre los trabajadores y habitantes de la zona.

Tras el estallido, unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia se desplazaron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad. Por ahora, las autoridades investigan cómo fue instalado el artefacto y quiénes estarían detrás del ataque.

Durante la madrugada de este domingo se dieron a conocer algunas imágenes de lo que pasó:

Lee También

#ACTUALIDAD Se conocen las primeras imágenes de la explosión en el peaje al norte de Neiva en la vía que conduce hacia Bogotá. Los hechos son materia de investigación. https://t.co/qVSnCpbdgu https://t.co/TseCFQAMYL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2026

🚨🇨🇴 ATENTADO CON MOTOBOMBA EN EL PEAJE DE NEIVA, EXPLOSIÓN DEJO DAÑOS Y OBLIGÓ AL CIERRE DE LA VÍA NEIVA – BOGOTÁ. La detonación se registró hacia las 12:40 de la madrugada de este domingo 15 de noviembre. Aunque no se reportaron víctimas, la explosión causó graves daños en la infraestructura del peaje. El hecho ocurrió en medio de alertas de inteligencia militar sobre posibles ataques de las disidencias de las Farc en el departamento. Una fuerte explosión sacudió durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre el peaje de Neiva, ubicado sobre la vía que comunica a la capital huilense con Bogotá. La detonación, que se escuchó en diferentes sectores de la ciudad, dejó importantes daños materiales en las casetas de cobro y parte de la infraestructura del lugar. El atentado se registró aproximadamente a las 12:40 a. m. De acuerdo con información preliminar conocida sobre lo ocurrido, dos sujetos habrían llegado al sitio, abandonado el vehículo acondicionado con explosivos y huido antes de que se produjera la detonación.

La explosión generó momentos de tensión entre los trabajadores y las personas que se encontraban en inmediaciones del peaje. Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas. El balance preliminar señala afectaciones materiales.

Cierre de la vía Neiva-Bogotá

Tras la explosión, unidades de la Fuerza Pública y organismos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y adelantar las verificaciones correspondientes. — ᴛᴀᴛɪɪ ᴄᴀɴᴏ.♡®️ (@soytatiicano) November 15, 2026

Fuerte explosión en un peaje de la vía Neiva–Bogotá Una fuerte explosión se registró esta madrigada en un peaje ubicado al norte de Neiva, en la vía que conecta con Bogotá. Según información preliminar, la detonación habría ocurrido en una motocicleta abandonada en el lugar. https://t.co/MiJPAEb6hd — MiOriente (@MiOriente) November 15, 2026

Cerraron la vía Neiva-Bogotá tras la explosión

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila (ITTHUILA) anunció el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá, a la altura del peaje donde ocurrió la detonación. La restricción se adoptó por motivos de seguridad mientras avanzaban las verificaciones de las autoridades.

A través de sus canales oficiales, la entidad pidió a conductores y transportadores atender las indicaciones de los organismos encargados y consultar sus publicaciones para conocer las novedades sobre la movilidad y la eventual reapertura del corredor.

El cierre afectó uno de los principales corredores de conexión entre Neiva y el centro del país, por lo que los viajeros debían estar atentos a las instrucciones de las autoridades antes de continuar sus recorridos.

Otros tres peajes del Huila fueron cerrados

Las medidas preventivas también se extendieron a otros puntos de la infraestructura vial del departamento. Según informó TSM Noticias, la concesionaria Ruta al Sur ordenó el cierre temporal de los peajes Los Cauchos, Laberinto y Altamira.

La decisión se tomó luego de que se reportara la presencia de un vehículo abandonado en el carril 7 del peaje Los Cauchos. La situación llevó a activar los protocolos de seguridad en ese punto.

Los tres peajes que también quedaron cerrados fueron:

Los Cauchos: está ubicado en la vía que comunica a Neiva con Campoalegre.

Laberinto: se encuentra en jurisdicción de Gigante, en el corredor Hobo-Gigante.

Altamira: está localizado al sur del departamento del Huila.

Con estas medidas, cuatro peajes del departamento quedaron bajo restricciones tras la explosión registrada en la salida norte de Neiva.

Hasta el momento, no se ha establecido si el vehículo abandonado en Los Cauchos contenía explosivos o si tenía alguna relación con la motocicleta que detonó en el peaje de Neiva. Las autoridades tampoco han informado sobre personas capturadas por estos hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.