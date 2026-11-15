Escrito por:  Redacción Nación
Nov 15, 2026 - 6:53 am

Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó hacia las 12:40 de la madrugada de este domingo 15 de noviembre en el peaje de Neiva, ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a la capital del Huila con Bogotá. El ataque dejó daños materiales, pero no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

De acuerdo con información preliminar conocida por La FM, dos sujetos llegaron hasta el peaje, abandonaron la motocicleta y huyeron antes de que se produjera la explosión. La detonación se escuchó en distintos sectores de Neiva y provocó alarma entre los trabajadores y habitantes de la zona.

Tras el estallido, unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia se desplazaron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad. Por ahora, las autoridades investigan cómo fue instalado el artefacto y quiénes estarían detrás del ataque.

Durante la madrugada de este domingo se dieron a conocer algunas imágenes de lo que pasó:

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Cerraron la vía Neiva-Bogotá tras la explosión

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila (ITTHUILA) anunció el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá, a la altura del peaje donde ocurrió la detonación. La restricción se adoptó por motivos de seguridad mientras avanzaban las verificaciones de las autoridades.

A través de sus canales oficiales, la entidad pidió a conductores y transportadores atender las indicaciones de los organismos encargados y consultar sus publicaciones para conocer las novedades sobre la movilidad y la eventual reapertura del corredor.

El cierre afectó uno de los principales corredores de conexión entre Neiva y el centro del país, por lo que los viajeros debían estar atentos a las instrucciones de las autoridades antes de continuar sus recorridos.

Otros tres peajes del Huila fueron cerrados

Las medidas preventivas también se extendieron a otros puntos de la infraestructura vial del departamento. Según informó TSM Noticias, la concesionaria Ruta al Sur ordenó el cierre temporal de los peajes Los Cauchos, Laberinto y Altamira.

La decisión se tomó luego de que se reportara la presencia de un vehículo abandonado en el carril 7 del peaje Los Cauchos. La situación llevó a activar los protocolos de seguridad en ese punto.

Los tres peajes que también quedaron cerrados fueron:

  • Los Cauchos: está ubicado en la vía que comunica a Neiva con Campoalegre.
  • Laberinto: se encuentra en jurisdicción de Gigante, en el corredor Hobo-Gigante.
  • Altamira: está localizado al sur del departamento del Huila.

Con estas medidas, cuatro peajes del departamento quedaron bajo restricciones tras la explosión registrada en la salida norte de Neiva.

Hasta el momento, no se ha establecido si el vehículo abandonado en Los Cauchos contenía explosivos o si tenía alguna relación con la motocicleta que detonó en el peaje de Neiva. Las autoridades tampoco han informado sobre personas capturadas por estos hechos.

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