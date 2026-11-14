Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La polémica surgió tras la difusión de un beso entre el presidente de Colombia, Abelardo, y la primera dama, Ana Lucía Pineda. La imagen se hizo pública poco después de que Pineda regresara de un viaje a Perú, donde se reunió con el papa. Sin embargo, lo que parecía un gesto de afecto entre la pareja presidencial se transformó rápidamente en el centro de una discusión encendida, especialmente después de la reacción del caricaturista Matador en redes sociales, de acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día.

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Matador, reconocido por sus comentarios críticos, aprovechó la situación para hacer visible, mediante su cuenta en X (anteriormente Twitter), lo que considera una desconexión entre la vida pública de la pareja presidencial y la realidad de muchas familias en Pereira. Según denunció el caricaturista en esa misma red social, varias familias de esa ciudad enfrentan situaciones adversas: viven en apartamentos destruidos, sin oportunidades de empleo, alojados en viviendas de familiares y con hijos que no asisten al colegio. Para Matador, la imagen del beso resulta una provocación en el contexto de estas dificultades, señalando incluso que la pareja presidencial “protagoniza la casa de los famosos”, una clara crítica irónica al contraste entre la esfera pública y la privada de los mandatarios.

La publicación de Matador no solo se limitó a criticar el beso, sino que incluyó fuertes insultos contra el presidente Abelardo y comentarios más ofensivos dirigidos a sus seguidores. Expresiones como “si usted todavía defiende a este miserable, usted es un bastardo que no le duele el sufrimiento de las víctimas”, evidencian el tono subido de la crítica. Incluso finalizó su mensaje con una frase de su tía en España: “me cago en tus muertos”, reflejando la profunda indignación del caricaturista.

De este modo, la escena que originalmente pretendía ser vista como un acto privado de afecto entre Abelardo y Ana Lucía Pineda terminó generando un debate nacional sobre la representación y sensibilidad de los gobernantes frente a las necesidades que aún viven ciudadanos en ciudades como Pereira. Las declaraciones de Matador han avivado la discusión en redes, poniendo sobre la mesa la percepción sobre el distanciamiento entre líderes políticos y la población afectada por problemáticas sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el beso del presidente Abelardo y Ana Lucía Pineda causó controversia en redes sociales?

La controversia se desató por la publicación de una imagen donde el presidente Abelardo besa a la primera dama Ana Lucía Pineda, justo después de su viaje a Perú. Esta escena, difundida en medio de dificultades que viven varias familias en Pereira, fue utilizada por el caricaturista Matador para destacar lo que considera una falta de sensibilidad de la pareja presidencial con los problemas de la población, según El Nuevo Día. El contraste entre la demostración de afecto pública y las carencias sociales avivó el debate en las plataformas digitales.

¿Qué críticas hizo el caricaturista Matador sobre el presidente Abelardo en relación con la situación en Pereira?

Según sus publicaciones en X, Matador denunció que conoce a muchas personas en Pereira que viven en condiciones precarias, como apartamentos destruidos, falta de empleo y niños por fuera del colegio. Frente a esto, criticó duramente que el presidente y la primera dama muestren gestos de afecto donde, en su opinión, deberían estar enfocados en resolver estas problemáticas. El caricaturista acompañó sus críticas con fuertes insultos, mostrando su inconformidad con la forma en que la pareja presidencial se muestra públicamente.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.