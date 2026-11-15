Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una fuerte explosión sacudió la madrugada de este domingo el peaje de Neiva, ubicado en el kilómetro 2 de la vía que une a la capital del Huila con Bogotá. De acuerdo con los primeros informes, la detonación ocurrió exactamente a las 12:40 a. m. y generó serios daños materiales en la infraestructura del peaje. Las autoridades se encuentran investigando los detalles y las posibles motivaciones detrás de este acto.

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Según información preliminar obtenida por medios que cubren la noticia, el explosivo habría sido colocado en una motocicleta que fue dejada abandonada en las instalaciones. Las versiones iniciales indican que dos hombres llegaron al punto de peaje, dejaron la motocicleta y se retiraron instantes antes de que se produjera la explosión. A pesar de la fuerza del estallido, hasta el momento de los primeros reportes no se habían registrado personas heridas ni víctimas mortales a causa del hecho, como lo resaltan las fuentes consultadas.

La situación obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas para asegurar la seguridad de otras zonas cercanas. Por esta razón, se ordenó la suspensión temporal de la operación en otros tres peajes del Huila: Los Cauchos, Laberinto y Altamira. En el peaje de Los Cauchos, también se reportó el abandono de un vehículo, aunque en ese caso las autoridades aún intentan determinar si hay presencia de explosivos o si el incidente se relaciona con lo ocurrido en el peaje de Neiva.

El proceso de investigación está en curso y las autoridades están enfocados en esclarecer cómo instalaron el artefacto, además de identificar a los responsables. Igualmente, trabajan para determinar el contexto y las circunstancias puntuales en las que se dio este ataque, cuya modalidad —el uso de vehículos abandonados para alojar explosivos— genera preocupación en la región y exige respuestas rápidas y coordinadas de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los medios y reportes recogidos, no se ha descartado ninguna hipótesis, y las verificaciones avanzan para establecer vínculos entre los hechos en distintos peajes. Por ahora, lo cierto es que el ataque ha elevado la alerta en los puntos de control vial en el Huila mientras se buscan explicaciones frente a lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el peaje de Neiva durante la madrugada del 15 de noviembre?

De acuerdo con los informes conocidos, se produjo una violenta explosión en el peaje de Neiva a las 12:40 a. m., causada por un artefacto explosivo colocado en una motocicleta abandonada. El hecho dejó graves daños materiales en la infraestructura, pero no se reportaron heridos ni fallecidos en los primeros reportes.

¿Por qué suspendieron temporalmente la operación de otros peajes en el Huila?

La suspensión temporal de otros tres peajes del Huila —Los Cauchos, Laberinto y Altamira— obedeció a medidas preventivas tras la explosión en Neiva y la localización de un vehículo abandonado en Los Cauchos, mientras las autoridades investigan posibles conexiones entre estos hechos y buscan garantizar la seguridad en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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