Por: Portal Bogotá

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En una reciente operación adelantada por el programa “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, las autoridades desmantelaron dos casinos clandestinos que funcionaban tras la fachada de una bodega y que, durante más de un año, habrían operado como refugio de apuestas ilegales. Según la información oficial recopilada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en estos sitios se permitía a los clientes participar en juegos como póker, blackjack, ruletas, tragamonedas y hasta mesas de pool, lo que muestra la variedad y sofisticación de la oferta ilegal presente en estos lugares.

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Los establecimientos, que incluso en algunos días operaban de manera continua las 24 horas, no solo facilitaban múltiples opciones de juegos de azar, sino que también servían como centro de almacenamiento de componentes utilizados para fabricar y modificar máquinas de apuestas. Las labores de identificación lideradas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia permitieron caracterizar estos sitios e identificar su acción fraudulenta, lo que llevó a una inspección conjunta con la Policía de Bogotá, las secretarías de Seguridad y Hacienda, Migración Colombia y la entidad reguladora Coljuegos.

Durante la intervención, un equipo de 50 personas selló los dos casinos clandestinos y decomisó 40 máquinas tragamonedas, una ruleta, cuatro mesas de casino, 50 computadores, 13 televisores y 1.450 botones para máquinas, entre otros elementos, sumando un total de 1.568 unidades incautadas. Además, se capturó a dos ciudadanos de origen esloveno y a una mujer colombiana, quienes fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Las penas a las que se enfrentan podrían ir de 6 a 8 años de prisión y una sanción de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), además de procesos administrativos por parte de Coljuegos.

De acuerdo con Coljuegos, los juegos de azar ilegales tienen un alto costo para el país, pues se calcula que el sistema de salud subsidiado ha dejado de percibir más de 78.000 millones de pesos en los últimos cinco años, afectando gravemente los recursos de la salud pública. A su vez, Migración Colombia iniciará procesos sancionatorios y considera la expulsión de los extranjeros implicados por la presunta irregularidad de su permanencia en Colombia.

Las autoridades recalcan la importancia de denunciar actividades ilegales a través de la Línea de Emergencias 123, como parte esencial para combatir el crimen y construir una Bogotá más segura.

¿Cómo afecta la explotación ilegal de juegos de azar a la salud pública en Colombia?

La explotación ilegal de juegos de azar ha privado al sistema de salud subsidiado colombiano de recibir cerca de 78.000 millones de pesos en los últimos cinco años, según datos citados por Coljuegos. Estos recursos, que deberían ir al financiamiento de salud pública, terminan en economías ilegales, afectando la calidad y cobertura de la atención médica para los ciudadanos.

¿Cuáles son las consecuencias legales por operar casinos clandestinos en Bogotá?

Operar casinos clandestinos implica enfrentar delitos como el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Según la información reportada, las personas capturadas podrían recibir condenas entre 6 y 8 años de cárcel y multas de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de estar sujetos a procesos administrativos y posibles sanciones migratorias si tienen estatus irregular en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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