Por: Portal Bogotá

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Durante meses, la situación en los puentes de la avenida Circunvalar y la calle 26, cerca del parque La Independencia, en el sector de Bosque Izquierdo, representó una preocupación constante para sus habitantes. La acumulación de residuos, los malos olores, la constante presencia de roedores y las situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas deterioraron notablemente el entorno. Estos problemas transformaron la zona en un lugar que muchos residentes preferían evitar, según información difundida en el portal oficial del Distrito de Bogotá.

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Este espacio se convirtió en un punto de permanencia para los habitantes de calle, quienes utilizaban principalmente el sector bajo el puente de la avenida Circunvalar para pernoctar y separar material reciclable extraído de la basura. Además, el entorno se utilizaba como baño público, lo que agravó los problemas de salubridad y convivencia en el barrio. Ante este panorama, la comunidad decidió alertar a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre la urgente necesidad de intervención en la zona.

La respuesta institucional fue la presencia permanente de los Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre la carrera Séptima, quienes comenzaron a hacer rondas continuas en Bosque Izquierdo en horarios diurnos y nocturnos. Estas acciones buscaron mejorar la convivencia, responder oportunamente a situaciones problemáticas y prevenir que los problemas se repitieran. En una intervención articulada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría Distrital de Integración Social, se ofreció atención social hasta a 15 habitantes de calle y se abordó la situación de insalubridad, promoviendo el manejo adecuado de residuos y la recuperación del espacio público.

Gracias a la coordinación entre entidades y la labor constante de los Gestores del Orden, el sector recuperó condiciones favorables. Los vecinos reconocen que ya no se registran aglomeraciones como las que llegaron a concentrar hasta 60 personas, y que las problemáticas asociadas a la venta de estupefacientes han disminuido, lo que les permite transitar con mayor tranquilidad. Este proceso demuestra la importancia de responder a las alertas ciudadanas y de mantener una articulación efectiva para prevenir el deterioro urbano.

Los Gestores del Orden, funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tienen como funciones principales orientar a los ciudadanos, promover el uso adecuado del espacio público, realizar actividades pedagógicas en convivencia y prevenir violencias, además de coordinar respuestas con otras entidades del Distrito cuando las situaciones lo requieren.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la presencia de los Gestores del Orden a mejorar la convivencia en Bogotá?

La presencia de los Gestores del Orden en sectores priorizados de Bogotá permite responder rápidamente a situaciones que afectan la convivencia y recuperar espacios deteriorados. Estos funcionarios desarrollan acciones preventivas, orientan a los ciudadanos y coordinan con otras entidades para lograr soluciones duraderas, como quedó registrado en el caso de Bosque Izquierdo.

¿Qué es la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y cuáles son sus funciones?

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia es una entidad del Distrito encargada de promover la seguridad y la convivencia en Bogotá. Sus funciones incluyen coordinar acciones de prevención, atender conflictos ciudadanos, organizar la presencia de los Gestores del Orden e impulsar la articulación con entidades responsables para mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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