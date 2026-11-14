Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su compromiso con la cultura y la música a través de iniciativas como 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', presentando a la cantautora Aura Martínez en un evento especial que destaca el aporte femenino en el arte. De acuerdo con la información divulgada en el portal oficial de la ciudad, el próximo viernes 27 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m., el Centro de Desarrollo Comunitario Kennedy, ubicado en la carrera 80 #43-43 sur, será el escenario de un concierto titulado 'Soberana: luchar, amar y rugir como mujer', una apuesta que invita a la reflexión y la celebración de la autonomía de las mujeres.

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La propuesta artística de Aura Martínez se desarrolla como un concierto performático, es decir, incorpora no solo música, sino también voz, movimiento y elementos visuales, buscando ofrecer una experiencia multisensorial. Según la misma artista, el espectáculo invita a recorrer sentimientos y situaciones relacionadas con la ternura, los afectos y la independencia femenina. Todo esto ocurre en el contexto del 25N, fecha reconocida internacionalmente por ser la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que otorga un sentido aún más profundo a la presentación.

El repertorio está compuesto tanto por canciones originales de Aura Martínez como por versiones de música popular latinoamericana, uniendo así la expresión local con la riqueza de las tradiciones sonoras del continente. Además, el concierto promueve la interacción con el público, creando un espacio para la reflexión colectiva sobre el estado de los derechos de las mujeres y las variadas maneras de vivir su identidad en la actualidad. La entrada al evento es gratuita, lo que facilita el acceso a la comunidad y contribuye a democratizar el acceso a la cultura.

Esta actividad forma parte de una agenda cultural más amplia que se desarrolla en diferentes localidades de Bogotá, llevando música en vivo y eventos performáticos a diversos barrios, como lo señalan otras iniciativas reseñadas en Bogotá.gov.co. El evento no solo representa una oportunidad para disfrutar la música, sino también un escenario para el intercambio social y el reconocimiento a las luchas y conquistas de las mujeres en la capital colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el concierto gratuito de Aura Martínez en Bogotá?

El concierto 'Soberana: luchar, amar y rugir como mujer', presentado por Aura Martínez, se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 4:00 p. m. en el Centro de Desarrollo Comunitario Kennedy, localizado en la carrera 80 #43-43 sur, en el suroccidente de Bogotá. La entrada es gratuita para todo el público.

¿Qué significa un concierto performático como el de Aura Martínez?

Un concierto performático es un espectáculo que va más allá de la interpretación musical tradicional, integrando elementos de teatro, movimiento escénico, voz y aspectos visuales para crear una experiencia artística más completa e interactiva. En el caso de Aura Martínez, esto implica que, además de cantar y tocar música original y versiones, se exploran emociones y mensajes a través de distintas formas de expresión escénica, propiciando la participación activa del público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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