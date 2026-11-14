Por: El Espectador

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció la apertura oficial del último ramal pendiente en la obra del puente de Venecia, una infraestructura clave para la movilidad en Bogotá. Con esta habilitación, los vehículos mixtos que recorren la avenida 68 ahora pueden conectarse con la Autopista Sur en sentido norte-occidente, evitando tomar rutas alternas y facilitando el desplazamiento desde el norte de la ciudad hacia sectores como Bosa y Soacha. Según indicó Orlando Molano, director del IDU, la habilitación corresponde al denominado puente curvo 2 —o ramal norte— y representa un avance significativo en el desarrollo de la troncal de la avenida 68.

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El puente de Venecia hace parte del grupo 1 de la troncal de la avenida 68. Cuando la presente administración recibió el proyecto, solo presentaba un avance del 12,94 %. Sin embargo, la estructura del puente ya registra un 99,93 % de ejecución, lo que evidencia el ritmo acelerado de la construcción en los últimos tiempos, de acuerdo con cifras oficiales del IDU.

La infraestructura cuenta con tres ramales principales, cada uno de aproximadamente 330 metros, sumando cerca de un kilómetro de longitud. El recién inaugurado puente curvo 2 conecta la avenida 68 con la Autopista Sur en sentido norte-occidente para vehículos mixtos. Por su parte, el puente curvo 1 —ubicado en la zona central— permite la conexión en sentido occidente-norte, brindando acceso a la avenida 68 a quienes vienen desde el occidente sin ingresar al barrio Venecia. El tercer ramal, el puente recto, opera provisionalmente para los buses de TransMilenio en ambos sentidos.

A pesar de estos avances, aún continúan obras complementarias en la zona. Entre las labores pendientes se encuentran la construcción del paso deprimido destinado al tráfico mixto, la ampliación de un carril en la Autopista Sur y los remates de los carriles exclusivos para Transmilenio. El IDU prevé que el paso deprimido entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027, momento en el que la distribución de los sentidos viales será reorganizada para optimizar la circulación de vehículos y el transporte público.

El grupo 1 de la troncal de la avenida 68, que tiene actualmente un avance general del 79,06 % a noviembre de 2026, incluye 2,83 kilómetros de vía nueva con cuatro carriles por sentido, tres de ellos para tráfico mixto y uno exclusivo para Transmilenio. Además, el proyecto contempla tres nuevas estaciones de Transmilenio, 1,83 kilómetros de ciclorruta, más de 63.400 metros cuadrados de espacio público y la recuperación de 3.642 metros cuadrados de murales, como parte del proyecto "Páramo, vida y futuro".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios más importantes en la movilidad tras la apertura del puente de Venecia?

La apertura del puente de Venecia permite que los vehículos mixtos que transitan por la avenida 68 se conecten directamente con la Autopista Sur en sentido norte-occidente. Esto elimina la necesidad de tomar desvíos y agiliza el paso hacia zonas como Bosa y Soacha, según informó el IDU. Además, la infraestructura mejora la eficiencia del tránsito y la operación del sistema Transmilenio en la zona.

¿Qué falta para concluir completamente las obras del puente de Venecia y la avenida 68?

Aunque los tres ramales del puente ya están habilitados, faltan intervenciones como la construcción del paso deprimido para tráfico mixto, la ampliación de un carril de la Autopista Sur y detalles finales en los carriles exclusivos de Transmilenio. El IDU prevé que el paso deprimido esté operativo en el primer trimestre de 2027, completando así la reorganización de los flujos viales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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