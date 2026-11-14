Por: Portal Bogotá

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Este domingo 15 de noviembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía de Bogotá a acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en el marco de la campaña de inmunización que busca proteger contra enfermedades prevenibles. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la SDS, la invitación está dirigida tanto a quienes deseen iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación. Es fundamental presentarse con el documento de identidad en cualquiera de los espacios disponibles.

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La jornada de vacunación está concebida como una estrategia de prevención frente a enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras afecciones contagiosas. Además, en esta ocasión se encuentra disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección que afecta principalmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años. Según la información difundida por la SDS, la ampliación de coberturas busca proteger a la población infantil y juvenil de enfermedades de alta incidencia.

Los puntos de vacunación funcionarán desde las 8:00 a. m. y están distribuidos en toda la ciudad. De acuerdo con datos oficiales, Bogotá dispone de múltiples espacios poblados estratégicamente, incluyendo centros comerciales, parques, plazas y colegios, destinados a captar la mayor asistencia posible. Además de estos puntos móviles, los ciudadanos pueden acceder a más de 200 puntos de vacunación fijos localizados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). La disponibilidad y ubicación específica de cada punto se actualiza de manera constante a través de las redes sociales institucionales y en los enlaces provistos por la propia Secretaría Distrital de Salud.

Por otro lado, la vacunación dirigida a población priorizada, particularmente para gestantes y mayores de 60 años, considera factores especiales de riesgo. Según las directrices de la SDS, la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla se realiza únicamente en puntos de atención autorizados. Allí, los usuarios reciben valoración médica y acompañamiento especializado, condición necesaria para que el procedimiento sea seguro en estos grupos. Los puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), también conocidas como EPS en Colombia, están debidamente señalados y pueden consultarse en los enlaces oficiales de la Secretaría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde encontrar los puntos de vacunación habilitados por la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá?

Para conocer la ubicación de los puntos de vacunación, la Secretaría Distrital de Salud pone a disposición información actualizada en su portal web oficial y en un PDF informativo. Los sitios abarcan centros comerciales, parques, colegios y más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS, permitiendo una cobertura ampliada en toda la ciudad.

¿Cuáles enfermedades se previenen durante la jornada de vacunación en Bogotá?

Durante esta jornada, según la SDS, se aplican vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH) en menores entre 9 y 17 años. También se incluye la vacunación contra la fiebre amarilla para población priorizada, en puntos específicos y con valoración médica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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