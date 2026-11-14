Por: Portal Bogotá

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Si usted se encuentra en Bogotá y desea saber cómo estará el clima el domingo 15 de noviembre de 2026, puede consultar la información oficial brindada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Según los datos publicados por el IDIGER, durante la madrugada del domingo, la capital experimentará cielo parcialmente nublado y tiempo seco, con una temperatura mínima estimada de 8 grados Celsius. En la mañana, se mantendrá el cielo parcialmente nublado y continuará predominando el clima seco.

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Sin embargo, en la tarde pueden presentarse algunos cambios, ya que se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado. Aunque el tiempo seco continuará predominando en la mayor parte de la ciudad, existe una probabilidad de lluvias ligeras especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Bosa. La temperatura máxima estimada para la jornada alcanzaría los 20 grados Celsius. Estas previsiones son útiles para quienes deseen planear actividades al aire libre o desplazamientos en Bogotá, y se recomienda consultar fuentes oficiales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB) en tiempo real para tomar decisiones acertadas.

De acuerdo con el IDIGER, aunque el fenómeno de El Niño 2026 está presente, esto no impide que Bogotá atraviese su segunda temporada de lluvias. El Niño es un evento de variabilidad climática natural que altera los patrones atmosféricos globales mediante el aumento de la temperatura en las aguas del Pacífico tropical. Sus efectos principales en regiones como la andina y el Caribe suelen ser la reducción de lluvias y el incremento de temperaturas. Sin embargo, el IDIGER advierte que durante octubre y parte de noviembre pueden presentarse lloviznas, temporales, vientos fuertes o incluso granizadas, a pesar de las condiciones secas predominantes.

Para verificar en tiempo real la presencia de lluvias, la ciudadanía puede acceder al mapa de lluvias disponible en mapas.bogota.gov.co, siguiendo un paso a paso sencillo que permite consultar el estado climático en cualquier dirección de la ciudad desde diferentes dispositivos. Además, plataformas como el SAB facilitan información actualizada sobre el clima, la temperatura y el pronóstico de lluvias, permitiendo tomar precauciones y programar su día con antelación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál será la temperatura y posibilidad de lluvias en Bogotá el domingo 15 de noviembre de 2026?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la temperatura mínima en Bogotá durante la madrugada será de 8 grados Celsius y la máxima podría alcanzar los 20 grados Celsius. Aunque predominará tiempo seco, existe posibilidad de lluvias ligeras en Suba, Engativá, Fontibón y Bosa durante la tarde.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

De acuerdo con el IDIGER, el fenómeno de El Niño es un evento natural de variabilidad climática que provoca un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. Este fenómeno puede reducir la cantidad de lluvias y aumentar la temperatura; sin embargo, no elimina totalmente las lluvias, por lo que pueden presentarse lloviznas e incluso granizadas durante su presencia en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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