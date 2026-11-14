La primera línea del Metro de Bogotá enfrenta nuevos obstáculos en su recta final de construcción, justo cuando la ciudad espera que el sistema entre en funcionamiento en 2028. El alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que hay dificultades técnicas en algunas estaciones, más trabajos de redes de servicios públicos de los que se habían contemplado inicialmente y falta de personal para avanzar en diferentes frentes.

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El pronunciamiento del mandatario se conoció en medio de nuevas advertencias sobre el desarrollo del proyecto, que ya registra un avance general del 84 % con corte al 31 de octubre de 2026. Aunque la administración distrital mantiene marzo de 2028 como fecha prevista para el inicio de la operación comercial, los inconvenientes reconocidos ponen presión sobre el cronograma y abren interrogantes sobre las obras que estarán terminadas para ese momento.

Galán explicó que el proyecto atraviesa una de sus etapas más complejas, pues ahora no solamente se trata de terminar las estructuras, sino de integrar el viaducto, las estaciones, los trenes, las redes y los sistemas necesarios para poner en marcha el servicio.

Uno de los problemas más delicados está en la estación 16, ubicada en el sector de El Lago, cerca de la calle 72. Allí se presentaron dificultades durante los trabajos de cimentación, particularmente en el edificio oriental, debido a las características del terreno y sus suelos blandos.

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El alcalde aseguró que ya existe una ruta técnica para solucionar el inconveniente y que los trabajos avanzan, aunque reconoció que la situación afectó el cronograma de construcción.

Los retos del Metro aumentan en su recta final. Esta es la etapa más compleja de la obra y en la que se evidencian algunos contratiempos, como la construcción de la estación 16 y la finalización de espacio público por el incremento en los kilometros de redes que deben ser renovadas. Tenemos retos por resolver y

seguiremos trabajando para resolverlos y cumplirle a los bogotanos. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 13, 2026

Más redes por intervenir y falta de trabajadores

Otro de los inconvenientes está relacionado con las redes de servicios públicos. Según explicó Galán, cuando se estructuró el proyecto se contempló renovar 130 kilómetros de redes, pero durante la ejecución se identificó que realmente se necesitan intervenir 320 kilómetros.

Esto significa que la cantidad de redes por renovar aumentó casi 2.5 veces frente a lo previsto inicialmente. El cambio implica más tiempo y recursos, pero también afecta la recuperación del espacio público, pues esos trabajos solamente pueden avanzar cuando se resuelvan las intervenciones subterráneas.

El mandatario aseguró que el Distrito ya consiguió los recursos y definió una hoja de ruta para atender estas necesidades. Sin embargo, reconoció que tendrán repercusiones sobre los tiempos de ejecución.

A esto se suma la falta de personal. Galán hizo nuevos llamados al concesionario Metro Línea 1 para que fortalezca sus equipos de trabajo, especialmente en las estaciones, donde hacen falta trabajadores para los acabados, los cuartos técnicos y la integración de los sistemas de comunicación.

La situación también fue motivo de preocupación para los organismos de control. La Contraloría advirtió que hacen falta cerca de 1.500 trabajadores para atender las actividades pendientes. Además, durante el seguimiento al proyecto se identificaron atrasos en estaciones, sistemas, equipos, malla vial y espacio público.

Críticas por los retrasos y dudas sobre la entrega

Las advertencias también están relacionadas con el avance desigual de los diferentes componentes. Según cifras de la interventoría citadas por El Espectador, la ejecución física se encontraba en 81 %, frente al 87 % que estaba programado. Además, el espacio público registra apenas un 18 % de avance, uno de los frentes que más preocupaciones despierta.

Otro punto que llama la atención es que algunas obras complementarias podrían quedar pendientes incluso después de que comience la operación comercial. Es decir, la apertura del sistema no necesariamente significaría que todos los trabajos alrededor de las estaciones y del corredor estén terminados.

Por ahora, no hay un anuncio oficial que confirme que el Metro ya no operará en marzo de 2028. Esa fecha se mantiene en el cronograma conocido, pero los problemas reconocidos por el alcalde y las alertas de los organismos de control ponen en evidencia los desafíos que todavía debe superar el proyecto para cumplir con lo previsto.

Galán insistió en que su administración seguirá trabajando para resolver los inconvenientes y entregarles a los bogotanos la primera línea del sistema.

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