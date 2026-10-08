El temblor en la tarde de este 8 de octubre de 2026 en Colombia metió miedo entre varias personas en diferentes ciudades del territorio colombiano y así quedó reflejado en las redes sociales.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó en su boletín de las 4:23 de la tarde que el movimiento fue de magnitud 4.0, con profundidad superficial y epicentro en Chaparral (Tolima).

Cabe recordar que este municipio estuvo por más de una semana como origen de múltiples sismos, con algunos casos como ahora que fueron de un impacto notable entre los ciudadanos.

“Pensaba que ya se habia acostado a dormir ‘Don Chaparral’. Me hizo salir sin ropa por decima vez”, afirmó una persona que reaccionó a la alerta de la publicación de la mencionada entidad desde su cuenta de X.

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Hubo reportes en ciudades como Cali, Ibagué, Medellín, Bogotá y hasta Tunja, con algunos casos en los que hubo asombro por la magnitud registrada de parte de las autoridades correspondientes frente al temor que provocó.

“Sorprende que haya sido tan poquito, es de los más fuertes que se han sentido en Ibagué”, aseguró un usuario en medio de un nuevo episodio en el que Colombia se sacudió.

Hasta el momento no hay menciones de ninguna clase de daños materiales ni humanas entre la ciudadanía, a pesar de que en algunos casos hay riesgos luego del terremoto del pasado 10 de agosto y de que hubo un temblor en la mañana de este jueves 8 de octubre de 2026.

Lo cierto es que estos episodios son llamados de atención para responder con prevención y alerta a los casos que, después de la tragedia de hace casi dos meses, sirven como foco de cuidado.

“De nuevo, esta vaina de locos”, afirmó una de las personas que sintió el evento sísmico que se presenta a poco de la mencionada situación que dejó damnificados en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber cómo reaccionar ante un temblor en Colombia resulta fundamental para reducir riesgos físicos y proteger la vida durante una emergencia sísmica.

Durante el movimiento telúrico, la indicación principal consiste en mantener la calma y buscar de inmediato un lugar seguro para protegerse de posibles caídas de objetos.

Si se encuentra dentro de una edificación, aléjese de ventanas, espejos, fachadas de vidrio y muebles pesados que puedan colapsar por la intensidad del sismo.

Ubíquese debajo de una mesa resistente o junto a un muro estructural, adoptando una postura de protección sobre las rodillas y cubriendo la cabeza con los brazos.

Evite utilizar ascensores o salir corriendo de forma desordenada hacia las escaleras durante el temblor, pues las aglomeraciones incrementan exponencialmente el riesgo de estampidas.

Si la sacudida lo sorprende en la vía pública, aléjese de postes del alumbrado eléctrico, cables de alta tensión, árboles viejos y fachadas de edificios altos.

En caso de movilizarse dentro de un vehículo, reduzca gradualmente la velocidad y deténgase en un espacio despejado, permaneciendo en el interior hasta que finalice el movimiento.

Una vez concluya el movimiento telúrico, evacúe el inmueble utilizando únicamente las escaleras y diríjase con rapidez al punto de encuentro previamente establecido.

Cierre las llaves de paso de gas, corte el suministro de energía eléctrica y evite encender fósforos o linternas con chispas si sospecha fugas de sustancias inflamables.

Lleve consigo el morral de emergencia con elementos básicos como agua embotellada, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, silbato y radio de pilas.

Manténgase informado a través de las emisoras oficiales y evite difundir rumores alarmistas en redes sociales durante la fase posterior al evento telúrico.

Conocer y aplicar estos protocolos de seguridad vial y residencial garantiza una respuesta efectiva y coordinada ante cualquier contingencia natural en el país.

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