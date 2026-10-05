Manizales busca consolidar su reactivación económica de la mano del turismo, apostándole a una variada oferta que integra arquitectura republicana, riqueza cultural, naturaleza imponente y la tradición cafetera de la región. De acuerdo con Cotelco Caldas, cerca del 95 % de la actividad turística de la capital caldense se encuentra operando con normalidad, dinamizando una robusta cadena que impacta directamente a hoteles, restaurantes, transportadores, comercios y emprendimientos locales.

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Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Caldas, destacó el momento clave por el que atraviesa la ciudad ante la llegada de importantes eventos como el Festival Internacional de Teatro, el cumpleaños de Manizales y la tradicional Feria de Manizales. “Queremos invitar a todos los turistas a que vengan a Manizales, una ciudad que ya se encuentra reactivada en un 95 % y en la que hoteles, agencias de viajes, guías, establecimientos gastronómicos y empresas de transporte están preparados para recibirlos… Estamos buscando alcanzar una ocupación cercana al 65 % con estos eventos y llegar al 100 % durante la Feria de Manizales”, aseguró el dirigente.

Una de las grandes fortalezas del destino radica en su particular geografía urbana ubicada a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera Central, donde destaca su Centro Histórico con edificaciones de arquitectura republicana declaradas Monumento Nacional en 1996, encabezadas por la imponente Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario, la Plaza de Bolívar y los miradores de Chipre.

A esto se suma el reconocimiento internacional de la ciudad como parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de gastronomía desde 2025. Con 1.741 negocios, más de 12.800 empleos generados y una actividad económica estimada en US$31,5 millones, la cocina local se ha consolidado como un imán para los viajeros. Muestra de ello fue el éxito del MZL Café Fest 2026, que reunió a más de 20.300 asistentes y generó ventas superiores a los 10.300 millones de pesos.

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Sobre el impacto de esta industria en las comunidades, Arcesio Holguín, Jefe Comercial del restaurante Fogón de Palo, señaló: “Detrás de la gastronomía hay productores, campesinos, proveedores, transportadores y familias que dependen de esta actividad. Cuando un turista consume un plato típico, visita un trapiche o compra un producto local, está ayudando a que toda esa cadena vuelva a moverse. Por eso, recuperar el turismo también significa recuperar empleos, ingresos y oportunidades para la ciudad y sus alrededores”.

En materia de conectividad, el aeropuerto La Nubia reporta una operatividad del 91,6 % en lo corrido de 2026 y celebra sus 70 años de historia con la puesta en marcha de una nueva ruta directa operada por CLIC que conecta tres veces por semana a Manizales con el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

Finalmente, la oferta se extiende a los imponentes paisajes naturales de la región, destacando el Parque Nacional Natural Los Nevados. Jean Alejandro Jiménez, guía del parque, indicó: “Estimamos que más de 25.000 personas visitan cada año el Parque Nacional Natural Los Nevados a través de sus diferentes rutas. Uno de los sectores más visitados es Brisas, donde los turistas pueden vivir una experiencia entre paisajes de alta montaña y frailejones, conocidos como los guardianes de los páramos”. Con los brazos abiertos, Manizales se posiciona como un destino imperdible para este cierre de año.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).