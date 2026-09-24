Por: Noticiero 90 minutos

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El sector cultural colombiano ha encontrado una forma solidaria de unirse para ayudar a quienes más lo necesitan tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. En este contexto surge ‘Escenarios Solidarios’, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Red Nacional de Teatros Públicos y Patrimoniales y el Ministerio de las Culturas, con el respaldo del Centro Nacional de las Artes. Esta campaña social y cultural permitirá que 27 escenarios artísticos ubicados en 22 ciudades sean transformados temporalmente en espacios de apoyo y recolección de ayudas para los creadores, gestores y trabajadores culturales afectados por la emergencia. Según la información oficial, participarán 15 compañías nacionales y más de 200 artistas, quienes canalizarán sus talentos a favor de los damnificados.

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Uno de los epicentros de esta movilización solidaria es el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, ícono cultural en Cali. De acuerdo con la fuente proporcionada, este emblemático espacio se sumará a la causa el próximo domingo 27 de septiembre a las 6:00 p. m., presentando la obra ‘Lo que fue, retrato de una artista’. La función tendrá lugar en el Teatrino de la institución y la entrada será libre hasta completar el aforo, organizado por orden de llegada. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, ya que la función tendrá una duración de 55 minutos.

La puesta en escena tiene un marcado tono nostálgico y está dedicada a evocar la memoria colectiva de Cali, destacando una época dorada caracterizada por el auge del teatro, la música y el cine local —conocido popularmente como Caliwood—, así como los encuentros culturales que definieron la identidad regional. Asimismo, la obra rinde homenaje al legado del dramaturgo Enrique Buenaventura y a los músicos emblemáticos de ese entonces, subrayando la importancia de mantener viva la herencia cultural y artística.

En la jornada, los asistentes están invitados a realizar donaciones de alimentos no perecederos en puntos definidos dentro del teatro o, si lo prefieren, a aportar contribuciones económicas mediante código QR. Las ayudas recogidas se destinarán directamente a los afectados en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y Chocó. Con esto, ‘Escenarios Solidarios’ no solo se posiciona como un acto de arte y memoria, sino también de empatía y acción concreta en tiempos de dificultad, según la información difundida por las entidades organizadoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la función solidaria en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura?

La función especial por ‘Escenarios Solidarios’ se realizará el domingo 27 de septiembre a las 6:00 p. m. en el Teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura, en Cali. La entrada es libre, hasta completar el aforo, y el acceso se organiza por orden de llegada. La presentación tiene una duración de 55 minutos.

¿Cómo se pueden realizar donaciones para los afectados del sismo en el evento de Escenarios Solidarios?

Durante el evento, las personas pueden donar alimentos no perecederos en los puntos habilitados en el Teatro Municipal o realizar contribuciones económicas utilizando el código QR que estará disponible, permitiendo así apoyar a los damnificados de Pereira, Manizales, Cali y Chocó afectados por el reciente sismo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.