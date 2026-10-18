Por: El Espectador

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La muerte de un pájaro ha logrado destacarse como una nueva apuesta del cine colombiano en el circuito internacional. Este cortometraje, primer trabajo como director de Felipe Sánchez García y producido por Sergio Tapias, compite en la edición número 42 del Festival Internacional de Cine de Varsovia. El evento, que se celebra entre el 9 y el 18 de octubre de 2026 en Polonia, acoge una selección de 26 cortometrajes de 19 países, haciendo de la participación colombiana un referente del fortalecimiento del cine independiente del país, según información de El Espectador.

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Con una duración de 14 minutos y sin diálogos, la película narra la experiencia de Fabio y Leonor, interpretados por Juan Manuel Ochoa y Valeria Campos, dos jóvenes que mueren de manera violenta sin alcanzar a comprender su muerte. Estos personajes encuentran refugio en una casa de descanso de una familia acomodada, donde exploran afectos y rutinas cotidianas que no conocieron en vida. En palabras del productor Tapias, citadas por El Espectador, el objetivo era transformar la manera tradicional de retratar la violencia. Por eso, en lugar de exhibir los hechos agresivos, la obra se concentra en los efectos y repercusiones emocionales tras la violencia, recordando que este fenómeno aún atraviesa la realidad colombiana.

El rodaje de La muerte de un pájaro se llevó a cabo en Fusagasugá y Silvania, municipios de Cundinamarca. Los escenarios elegidos incluyeron áreas rurales, un río y la casa de la infancia de Sánchez García, quien incluso integró fotografías propias de niño en la narrativa visual. Para el director, el regreso al escenario familiar permitió un ejercicio de reflexión sobre las diferencias sociales y el reconocimiento de su pasado, según confesó a El Espectador. La producción contó con el respaldo de los bomberos de Fusagasugá y otros colaboradores locales, utilizando equipo profesional de cine facilitado gracias a acuerdos sectoriales.

El camino hacia Varsovia estuvo marcado por desafíos: aunque el equipo aplicó a fondos públicos como el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, no lograron la financiación esperada. La continuidad del proyecto fue posible gracias a aportes privados, colaboraciones y alquileres de equipos a precios reducidos. Además, el cortometraje recibió formación y respaldo en espacios de desarrollo: en 2024 obtuvo el Premio Impulsa ECAM durante Emergente CineLab en Madrid y, en 2025, fue reconocido en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias por su diseño sonoro en Dolby Atmos, fundamental dada su ausencia de diálogos.

Para Sánchez García, este debut marca una nueva etapa profesional impulsada también por la paternidad, buscando dejar una obra con sentido para sus hijos. La participación en festivales internacionales como el de Varsovia confirma la relevancia de estos espacios para el cine nacional, permitiendo que nuevas voces y visiones encuentren eco global.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de producción de 'La muerte de un pájaro' y qué apoyos recibió?

La producción de La muerte de un pájaro implicó rodajes en Fusagasugá y Silvania, apoyo de bomberos y vecinos, así como el uso de equipo de cine profesional obtenido a través de acuerdos y tarifas reducidas. Aunque no recibieron los fondos públicos esperados, obtuvieron respaldos como el Premio Impulsa ECAM y un premio de diseño sonoro en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, además de colaboración de empresas audiovisuales, lo que fue esencial para finalizar el proyecto.

¿Cuál es el enfoque narrativo de 'La muerte de un pájaro' sobre la violencia en Colombia?

El cortometraje reinterpreta el tema de la violencia al centrarse en sus consecuencias emocionales en lugar de mostrar directamente los hechos violentos. La historia sigue a dos jóvenes que, tras una muerte violenta, descubren una cotidianidad y vínculos afectivos que no conocieron en vida, ofreciendo así una reflexión alternativa y sensible sobre el impacto de la violencia en la sociedad colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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