Por: El Espectador

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La ensalada griega con pollo asado es una opción sencilla y sabrosa, ideal para quienes buscan una preparación rápida, pues no requiere de cocción compleja: únicamente se integra pollo que ya ha sido asado. De acuerdo con la información disponible, la receta pertenece a la gastronomía griega y está pensada para cuatro porciones, con un tiempo de preparación de diez minutos y un tiempo estimado de cocción adicional de otros diez minutos. La clave de este plato radica en la frescura de sus ingredientes y en la elaboración de un aderezo aromático y equilibrado, enmarcando la esencia mediterránea en cada bocado.

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Para preparar el aderezo, usted debe utilizar tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una cucharada de jugo de limón, una de vinagre de vino tinto (aunque es posible emplear vinagre blanco suave como alternativa), un diente de ajo rallado o picado de forma muy fina, además de sal y pimienta negra al gusto. Según las recomendaciones proporcionadas en el artículo, estos ingredientes se mezclan aparte hasta que queden perfectamente integrados, aportando así un toque distintivo y fresco a la ensalada.

El proceso de preparación inicia con el corte y mezcla de los vegetales principales: tomates, pepino, cebolla, aceitunas y pimentón. Tras esto, se vierte el aderezo ya preparado sobre las verduras y se mezcla suavemente para incorporar bien los sabores sin deshacer los ingredientes. Solo después se agregan los cubos de pollo asado y el queso feta desmenuzado, característico por su textura y sabor salado. El paso final consiste en espolvorear orégano seco y servir de inmediato, asegurando así una ensalada fresca y llena de aroma. Es importante resaltar que, para evitar alterar el sabor de la receta original, se aconseja ajustar únicamente los ingredientes del aderezo según preferencia personal.

La propuesta termina con una invitación abierta a quienes disfrutan de la cocina casera y desean compartir sus propias recetas, animando a los lectores a enviar sus ideas a Tatiana Gómez Fuentes de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara una ensalada griega con pollo asado paso a paso?

Para preparar una ensalada griega con pollo asado, primero corte y mezcle tomates, pepino, cebolla, aceitunas y pimentón en un recipiente. Luego, bata en otro recipiente aceite de oliva extra virgen, jugo de limón, vinagre de vino tinto, ajo, sal y pimienta. Vierta este aderezo sobre las verduras y mezcle suavemente. Agregue el pollo en cubos y el queso feta desmenuzado, espolvoree orégano seco y sirva de inmediato, según las instrucciones del artículo.

¿Qué ingredientes lleva el aderezo de la ensalada griega original?

El aderezo de la ensalada griega descrita incluye tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una de jugo de limón, una de vinagre de vino tinto (o vinagre blanco suave si se prefiere), un diente de ajo rallado o picado muy fino, sal y pimienta negra al gusto, logrando un equilibrio fresco y aromático típico de la gastronomía griega.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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