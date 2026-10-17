Por: El Espectador

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La almojábana, uno de los panecillos más reconocidos y apreciados en la gastronomía colombiana, cuenta con una historia que se remonta al siglo XII en Cataluña, de acuerdo con lo consignado por El Espectador. Surgió en Europa y, siglos después, llegó a Colombia en el siglo XIX, específicamente al Salto del Tequendama, donde rápidamente ganó popularidad bajo el nombre de "apetitoso bocadillo" irresistible, expandiéndose después por la sabana de Bogotá y convirtiéndose en alimento fundamental de esa región. Su gran aceptación llevó a que la almojábana se integrara a los desayunos y las 'onces' en distintas partes del país, sin importar si eran regiones frías, siempre conquistando todos los paladares.

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Esta preparación, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Cundinamarca en 2014 por su longeva tradición y por la receta que ha permanecido vigente por más de 150 años, evidencia la relevancia cultural que ha alcanzado en la mesa colombiana. Su receta parte de una base de harina, mantequilla, leche, huevo y, como ingrediente fundamental, el queso, especialmente la cuajada, que es reconocida como el “toque secreto”. En algunas regiones fuera de Colombia, la masa puede prepararse también con yuca, sin que se pierda la esencia que define al panecillo.

Para quienes deseen innovar, la receta de sándwiches de almojábana permite llevar a otro nivel el disfrute de este tradicional pan. Según El Espectador, se sugiere abrir las almojábanas por la mitad y dorarlas en una sartén con mantequilla. Luego, se deben reservar mientras, en el mismo sartén, se saltean cebollas cabezonas en julianas a fuego bajo con mantequilla por 15 minutos, hasta que estén blandas y doradas. Paralelamente, se mezclan y funden tres tipos de queso (emmental, cheddar y mozzarella). Para armar el sándwich, se coloca la cebolla caramelizada sobre la base de la almojábana, luego jamón de pierna tajado, el queso fundido y, finalmente, la salsa de su preferencia antes de cerrarlo. El resultado ofrece una variedad de sabores gracias al contraste del dulce de la almojábana, la suavidad del queso y la intensidad de la cebolla y el jamón, reflejando una fusión perfecta entre tradición y actualidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara un sándwich de almojábana según la receta tradicional colombiana?

Para preparar el sándwich de almojábana descrito por El Espectador, primero debe partir las almojábanas por la mitad y dorarlas con mantequilla. Después, saltee cebolla cabezona hasta que esté caramelizada, funda una mezcla de quesos y coloque la cebolla, el jamón y el queso sobre la base de la almojábana, agregue salsa al gusto y tape con la otra mitad antes de servir.

¿Cuál es el origen de la almojábana y qué la hace tan especial en Colombia?

La almojábana surgió en Cataluña en el siglo XII y llegó a Colombia en el siglo XIX, convirtiéndose rápidamente en un alimento esencial de la sabana de Bogotá y de otras regiones. Lo que la hace especial en el país es su receta, que incluye ingredientes como la cuajada y la ha hecho merecedora de ser Patrimonio Cultural Inmaterial de Cundinamarca desde el 2014.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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