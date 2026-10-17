Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, fue víctima de un atentado sicarial la noche del 16 de octubre en un establecimiento comercial situado sobre una de las principales avenidas del municipio, cercano al Hospital Piloto. De acuerdo con la información consignada en redes sociales tanto por el propio Ramírez como por fuentes oficiales, durante los hechos perdió la vida Felipe López Gutiérrez, miembro del esquema de seguridad del exalcalde, quien fue asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Sigue a PULZO en Discover

Tras sobrevivir al ataque, Andrés Felipe Ramírez reapareció en sus redes sociales y compartió un mensaje en el que expresó: “Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a una persona que dio su vida por mí”. Con ello, Ramírez puso en primer plano el sacrificio de su escolta, quien falleció en un centro médico por los impactos de bala recibidos mientras cumplía su labor de protección. En su pronunciamiento, además, extendió un mensaje de solidaridad a la familia de López Gutiérrez: “Quiero darle un saludo muy especial a su familia, a su esposa, a sus hijas, a su hijo, a sus hermanos, a su madre, a todas las personas con los que compartimos con él. Una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia y de su comunidad. Este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, aseguró Ramírez.

De acuerdo con el senador Duvalier Sánchez, quien se había reunido con Ramírez horas antes del atentado, el exalcalde hacía parte de su equipo político y fue su fórmula para la Cámara en el Valle del Cauca en las recientes elecciones legislativas. Sánchez denunció en sus redes sociales la gravedad de la situación: “Andrés Felipe Ramírez, amigo mío, fórmula a la Cámara de Representantes, ha sufrido un atentado sicarial, después de que sostuvimos una reunión conmigo… su escolta fue herido y lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, que fue asesinado por estos sicarios, así que espero que el país sepa de lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro”, declaró el senador.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, condenó el atentado y lamentó el homicidio del escolta de la UNP, manifestando su rechazo a estos hechos. Toro anunció una recompensa dirigida a quienes puedan aportar información que permita la captura de los responsables, reiterando que “en el Valle del Cauca no vamos a tolerar que la criminalidad pretenda imponerse”. Así, las autoridades y líderes regionales han coincidido en exigir justicia y rechazar la violencia en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el atentado al exalcalde de Jamundí?

Las autoridades, representadas por la gobernadora Dilian Francisco Toro, anunciaron el ofrecimiento de una recompensa por información que permita dar con los responsables del atentado sicarial contra Andrés Felipe Ramírez. Además, manifestaron de manera enfática el rechazo a la criminalidad en el Valle del Cauca y ofrecieron solidaridad a la familia del escolta asesinado, solicitando a la población colaborar con la justicia.

¿Quién era Felipe López Gutiérrez y cuál era su función como escolta del exalcalde Ramírez?

Felipe López Gutiérrez era el miembro del esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger al exalcalde Andrés Felipe Ramírez. López Gutiérrez, descrito por Ramírez como un profesional ejemplar, cumplió la función de escolta y perdió la vida en cumplimiento de su deber, protegiendo al exalcalde durante el atentado ocurrido en Jamundí.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.