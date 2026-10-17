Por: El Espectador

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El envuelto de mazorca, ícono de la gastronomía colombiana, destaca por su sabor y tradición en diversas regiones del país. De acuerdo con la receta difundida por El Espectador, esta preparación requiere una mezcla de ingredientes típicos que forman parte fundamental del recetario colombiano. El toque de panela rallada es fundamental para realzar el sabor característico de estos envueltos y aportar ese matiz dulce que tanto los distingue dentro de la mesa familiar.

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La receta detalla que el proceso inicia cortando la base de cada mazorca para retirar sus hojas, procurando que se mantengan enteras. Estas hojas, según la explicación del paso a paso, se reservan, ya que más adelante cumplen la función de envoltura. Posteriormente, los granos de mazorca se desgranan y se mezclan manualmente con el queso campesino desmoronado, continuando con la licuadora para lograr una masa espesa que será la base del envuelto.

En este punto, es importante señalar la incorporación progresiva de ingredientes: panela rallada, azúcar blanca, sal, huevos, polvo para hornear y mantequilla derretida. Todos deben integrarse con una amasada firme hasta lograr una mezcla homogénea. La masa está lista entonces para montarse sobre las hojas de mazorca, donde se sugiere, de acuerdo con El Espectador, añadir en su interior un trozo de bocadillo, queso y/o algunas uvas pasas, lo que brinda variaciones de sabor y textura.

La tradición manda envolver la masa con las hojas, doblando la punta hacia abajo para asegurar el envuelto. Para la cocción, el fondo de la olla se recubre con tusas (residuos de la mazorca desprendidos previamente), se vierte un poco de agua caliente y se acomodan los envueltos encima. El Espectador recomienda cocinar durante una hora a fuego mínimo, asegurando así una cocción uniforme y conservando la humedad interna.

Finalmente, los envueltos se sirven calientes y pueden disfrutarse solos o acompañados, dependiendo del gusto de cada comensal. La receta original, junto con recomendaciones prácticas y contexto sobre la identidad gastronómica del envuelto, puede consultarse a través del reportaje de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara un envuelto de mazorca colombiano tradicional?

La preparación del envuelto de mazorca colombiano comienza retirando con cuidado las hojas de la mazorca, que serán utilizadas como envoltorio. Luego se desgranan las mazorcas, se mezclan con queso campesino y, tras licuarlas, se integran otros ingredientes como panela, azúcar, sal, huevos, polvo para hornear y mantequilla. La masa resultante se coloca sobre las hojas, se puede añadir bocadillo, queso o uvas pasas, y se envuelve asegurando las puntas. Los envueltos se cocinan al vapor sobre tusas, tapados y a fuego bajo durante una hora. Según El Espectador, este proceso garantiza el sabor y la textura únicos de este plato tradicional.

¿Qué ingredientes llevan los envueltos de mazorca y para qué sirven la panela y las hojas?

Entre los ingredientes principales del envuelto de mazorca, según El Espectador, se encuentran la mazorca desgranada, queso campesino, mantequilla derretida, panela rallada, azúcar blanca, polvo para hornear, sal y huevos. La panela aporta dulzura y un toque tradicional muy colombiano, mientras que las hojas de mazorca sirven como envoltorio natural que ayuda a mantener la humedad y da forma al envuelto durante la cocción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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