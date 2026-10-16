Por: El Espectador

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La presencia de bolsas de basura en las calles y esquinas del sector de San Victorino, en el corazón de Bogotá, se ha convertido en un problema persistente que impacta la movilidad y el aspecto del espacio público, situación que el Distrito busca transformar a través de una intervención directa en la Plazoleta de la Mariposa. Esta zona es transitada diariamente por cientos de comerciantes, compradores y visitantes, lo que intensifica la generación de residuos y resalta la necesidad de soluciones efectivas para su recolección y manejo.

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Con el fin de atacar esta problemática, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) implementó un plan piloto que inició el 5 de octubre. De acuerdo con lo reportado por la UAESP y otras entidades distritales, el proyecto integra la instalación de contenedores móviles, jornadas periódicas de limpieza y actividades pedagógicas enfocadas en una gestión adecuada de las basuras. Este modelo funcionará hasta el 6 de diciembre de 2026, periodo durante el cual será evaluado para determinar si su aplicación es factible en otras áreas de Bogotá.

Uno de los principales cambios que trae este sistema es la instalación de dos cajas estacionarias, donde los operarios de barrido depositarán de manera directa los residuos recolectados. Posteriormente, vehículos especializados se encargarán de retirar las cajas llenas y colocar otras vacías. Así, se busca evitar que las bolsas sean abandonadas en espacios públicos mientras llega el servicio de recolección, un proceso que, según Armando Ojeda, director de la UAESP, permitirá optimizar los tiempos de operación y mejorar el entorno para quienes transitan o trabajan en este importante punto comercial.

La estrategia, además, tendrá un componente artístico y de urbanismo táctico: se intervendrá de manera temporal y removible el piso de la plazoleta con una pintura inspirada en la identidad tradicional de San Victorino. Esta medida busca además preservar el valor patrimonial del Centro Histórico de Bogotá, sin alterar permanentemente la infraestructura existente. Por otro lado, vendedores y comerciantes serán parte activa a través de jornadas pedagógicas impulsadas por el Instituto para la Economía Social (IPES). Catalina Arciniegas, directora del IPES, enfatizó que se busca orientar a los vendedores sobre la correcta separación de residuos y el adecuado uso de los nuevos contenedores, con miras a promover una cultura de sostenibilidad.

La prueba será monitoreada hasta el 6 de diciembre. Según los resultados, la Alcaldía evaluará si este modelo se extiende a otros puntos de la ciudad, destacando la importancia de la correcta disposición de los residuos y la cooperación activa de comerciantes y visitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactará el piloto de recolección de basura en la Plazoleta de la Mariposa a la limpieza de San Victorino?

La intervención busca reducir visiblemente la acumulación de basura en las esquinas, optimizando los tiempos de recolección e involucrando a comerciantes y vendedores en procesos pedagógicos, de acuerdo con la información de la UAESP y el IPES. Si se logra la colaboración de los actores del sector, se espera que la limpieza en la Plazoleta de la Mariposa mejore de manera significativa.

¿Qué es el urbanismo táctico y cómo se aplicará en la intervención de San Victorino?

El urbanismo táctico consiste en intervenciones rápidas, temporales y de bajo costo, que transforman el espacio público sin modificar de forma permanente la infraestructura. En San Victorino, según la UAESP, se aplicará mediante pintura removible inspirada en la identidad local para embellecer la Plazoleta de la Mariposa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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