Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El October Big Day 2026 se consolidó como una jornada clave para la observación de aves en Bogotá, donde miles de personas participaron activamente en iniciativas de ciencia ciudadana. De acuerdo con la información recopilada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), la capital demostró una vez más su compromiso con la biodiversidad al integrar a líderes ambientales y cuidadores de diferentes zonas como Bosques de Granada, Brazo Salitre, El Tunal, La Esmeralda, Parkway y Timiza, quienes impulsaron recorridos para registrar especies tanto residentes como migratorias.

Sigue a PULZO en Discover

Esta jornada internacional, organizada por la plataforma eBird —similar al Global Big Day que ocurre en mayo—, busca ampliar los registros de avistamientos y fortalecer la participación de la comunidad que disfruta del avistamiento de aves. Según Germán Darío Álvarez, subdirector técnico operativo del JBB, gracias al entusiasmo de los ciudadanos se logró la observación y catálogo de más de 50 especies diferentes durante el evento.

En el parque metropolitano Timiza, la colaboración liderada por la profesional social Adriana Tusso y los líderes ambientales del humedal Tingua Azul permitió reportar más de 40 especies en ecosistemas urbanos. Los asistentes recorrieron puntos como el lago de Timiza o el humedal y avistaron aves rapaces como el gavilán maromero y el cernícalo, así como especies acuáticas —garzas azules y reales, guacos, coquitos y patos canadienses y andinos— y aves playeras como la tringa. Este espectáculo evidenció la relevancia de los humedales bogotanos como refugio y fuente de alimento para la fauna.

En el Parkway y La Esmeralda, Isabel Alfonso, profesional social del JBB en la localidad de Teusaquillo, promovió la participación de pajareros destacados como Consuelo Sánchez. Según Sánchez, el October Big Day permitió el registro de 19 especies, de las cuales diez fueron migratorias y nueve localidades. Entre las especies más notorias figuraron el colibrí coruscans, gavilanes camineros y varias especies de vireos, catharus, cucaracheros y pinchaflores. Otros guardianes del área de La Esmeralda documentaron 16 especies, en su mayoría migratorias.

En Bosques de Granada, ubicado en Engativá, Alejandra Núñez organizó una jornada en la que habitantes reportaron 16 especies, incluidas la tángara roja migratoria (Piranga rubra) y el cuco americano. En Brazo Salitre, una decena de participantes observó 22 especies, siendo el colibrí coruscans la más numerosa. El parque metropolitano El Tunal también se sumó con registros de cerca de diez especies, destacando la tringa melanoleuca y otras aves migratorias.

De acuerdo con los reportes publicados por el JBB, estos ejercicios de ciencia ciudadana no solo incrementan los datos sobre diversidad de aves, sino que refuerzan la conciencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas urbanos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas especies de aves se registraron en Bogotá durante el October Big Day 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, durante el October Big Day 2026 se logró registrar más de 50 especies de aves tanto residentes como migratorias en los diferentes recorridos realizados en parques y humedales de la ciudad.

¿Qué importancia tienen los humedales de Bogotá para las aves migratorias y residentes?

Los humedales de Bogotá, como el Tingua Azul o los alrededores del lago de Timiza, cumplen un papel fundamental como refugio y fuente de alimento para numerosas especies de aves. Según la ingeniera Adriana Tusso, estos ecosistemas permiten que aves playeras, rapaces y acuáticas encuentren condiciones favorables para su alimentación y descanso, lo que resalta la necesidad de conservar estos espacios dentro del entorno urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.