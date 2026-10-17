Por: El Espectador

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La superproducción polaca basada en la reconocida novela Lalka (‘La muñeca’), de Bolesław Prus, se ha convertido en todo un suceso cinematográfico gracias a una combinación de factores inusuales: una inversión de aproximadamente 71.220 millones de pesos colombianos, la presencia de grandes nombres de la actuación y un regreso actoral largamente esperado. De acuerdo con información publicada por El Espectador, tanto el productor, Radosław Drabik, como el director, Maciej Kawalski, han compartido detalles sobre cómo lograron que la audiencia volviera a las salas de cine tras la crisis de la pandemia.

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El proyecto surgió en tiempos en los que el aislamiento y la popularidad de las plataformas de streaming parecían poner en jaque la vigencia de las salas tradicionales. Ante este contexto, Drabik decidió arriesgarse con una adaptación monumental que apelara a la memoria cultural polaca y apostara por una experiencia que solo el cine puede ofrecer. La producción alcanzó un presupuesto que, según el productor citado por El Espectador, ronda los 20 millones de euros, gasto que se reflejó no solo en los 60 días de rodaje, sino también en la meticulosa reconstrucción de la Varsovia decimonónica y en un reparto de primer nivel.

Lalka, considerada en Polonia equivalente a lo que representa Cien años de soledad para Colombia, fue publicada entre 1887 y 1889 y cuenta la historia de Stanisław Wokulski, un comerciante exitoso enamorado de Izabela Łęcka, una aristócrata en decadencia. Esta relación sirve para exponer las profundas desigualdades y tensiones sociales de su época. El director Kawalski ha expresado que esta trama tiene resonancia universal, al explorar temas como la búsqueda de pertenencia y autovaloración, sentimientos con los que muchas personas pueden identificarse sin importar su origen.

Uno de los grandes atractivos fue el retorno de Marek Kondrat, leyenda del cine polaco, para interpretar a Ignacy Rzecki tras un retiro de entre 16 y 18 años, según distintas fuentes citadas por El Espectador. Además, el elenco cuenta con figuras como Marcin Dorociński y Kamila Urzędowska. El equipo modificó calles, cafeterías y galerías originales para recrear la atmósfera de esa Varsovia del siglo XIX, en una labor de preparación que tomó alrededor de dos meses y requirió el cierre de importantes zonas de la ciudad.

Si bien la película coincidió con el Festival de Varsovia, tanto el director como el productor afirman que el objetivo no era competir por premios internacionales, sino reconquistar al público polaco, en especial a quienes hacía años no iban al cine. El regreso masivo a las salas, incluso de personas mayores, refleja el poder de las historias literarias para convocar y emocionar colectivamente, como lo han demostrado otros íconos literarios en sus respectivos países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la novela ‘Lalka’ que inspiró la película polaca?

‘Lalka’, obra de Bolesław Prus, relata la historia de Stanisław Wokulski, un comerciante que se enamora de la aristócrata Izabela Łęcka. La relación entre ambos permite explorar las divisiones sociales y prejuicios de la Varsovia del siglo XIX, utilizando el primer amor entre dos personajes de distintas clases para retratar el contexto político y económico de la época.

¿Por qué fue importante el regreso de Marek Kondrat a la actuación en ‘La muñeca’?

Marek Kondrat es considerado una figura icónica en la interpretación polaca. Su regreso tras un retiro de entre 16 y 18 años fue visto como uno de los mayores atractivos de la película, aportando prestigio y entusiasmo al reparto. Según el productor y otras fuentes citadas por El Espectador, su participación ‘fue la cereza del pastel’ en esta ambiciosa producción polaca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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