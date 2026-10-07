Por: CENET

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Homecenter Sodimac Colombia comunicó la adquisición de la participación mayoritaria en Sumatec, compañía colombiana que se dedica a la distribución de suministros técnicos necesarios para el mantenimiento, reparación y operación industrial, un sector conocido en la industria como MRO (Maintenance, Repair and Operations). La operación quedó formalizada el 5 de octubre, integrando a Sumatec dentro del grupo empresarial de Sodimac Colombia y marcando así una etapa estratégica para ambos actores, cuyo interés principal es fortalecerse en el segmento de atención a clientes industriales y corporativos.

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La información suministrada por las empresas señala que el acuerdo se compone de dos partes: la adquisición de acciones que pertenecían a Grupotec S.A.S., uno de los accionistas de Sumatec, y un aporte directo de capital que ingresa a la compañía. Como resultado de la transacción, Grupotec mantiene una participación minoritaria, lo cual permite que el grupo fundador conserve un vínculo activo con la empresa y participe en la gestión de este nuevo ciclo de crecimiento. De acuerdo con lo expresado, esta decisión busca preservar el legado y la experiencia del equipo fundador de Sumatec.

Sumatec, que cuenta con más de setenta años en el mercado colombiano, opera desde Manizales y se extiende a 11 ciudades mediante 14 puntos de venta, dirigidos sobre todo a clientes empresariales e industriales. La integración estratégica busca aportar el conocimiento sectorial de Sumatec y la capacidad operativa y financiera de Sodimac Colombia. Pedro Gallón, gerente general de Sodimac Colombia, expresó que esta alianza responde tanto al conocimiento especializado que tiene Sumatec sobre las necesidades industriales como a la posibilidad de complementar las competencias de ambas organizaciones. Según sus palabras, la suma de estas fortalezas permitirá ofrecer soluciones confiables y escalables a más empresas en el país.

Por su lado, Oscar Villegas, representante de Grupotec S.A.S., destacó la importancia de que la familia fundadora continúe vinculada a la historia de Sumatec y el valor que representa contar con un aliado experimentado como Sodimac Colombia. Ambos directivos coinciden en que la transacción permitirá acelerar los planes de crecimiento de Sumatec y ampliar la cobertura de atención a clientes profesionales e industriales. Las compañías informaron que Sumatec mantendrá su nombre y operará de manera independiente, aunque compartirán iniciativas orientadas a expandir la oferta para su mercado objetivo.

En definitiva, este movimiento posiciona a Sodimac Colombia de manera estratégica en el sector industrial y empresarial, mientras que Sumatec recibe recursos nuevos que le permitirán crecer y consolidar su presencia en el mercado del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la adquisición de Sumatec para Sodimac Colombia?

La adquisición significa para Sodimac Colombia una oportunidad concreta de fortalecer su presencia en el segmento MRO, pues podrá aprovechar la experiencia técnica de Sumatec en mantenimiento y reparación industrial, sumando capacidades y recursos para ofrecer una oferta ampliada a empresas del sector.

¿Qué son los servicios MRO y cuál es su relevancia en el sector industrial?

Los servicios MRO, o Maintenance, Repair and Operations, hacen referencia al suministro de productos y soluciones necesarias para el mantenimiento, reparación y operación de instalaciones industriales. Son esenciales para prolongar la vida útil de los equipos y asegurar la continuidad operativa de empresas industriales y corporativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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