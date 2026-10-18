Por: Caracol Televisión

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Su historia de amor comenzó en 2017 y desde entonces habían construido una relación caracterizada por la tranquilidad, la complicidad y la discreción. Aunque ambos son figuras reconocidas de la televisión, prefirieron mantener su vida sentimental lejos de la exposición constante en redes sociales, una decisión que Juliette explicó públicamente.

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Por qué terminaron Julián Román y Juliette Pardau

Por un lado, una supuesta infidelidad sacudió el hogar que habían construido junto a sus mascotas; por otro lado, se indicó que sus planes de vida tomaban rumbos diferentes, ya que la actriz tendría el deseo de convertirse en madre y conformar una familia tradicional, un proyecto que al parecer no era compartido por Julián Román.

Qué pistas hay de la ruptura en las redes sociales

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Por medio de redes sociales se confirmaron los rumores que circulaban en Instagram. Según se detalló en el informe, Juliette Pardau tomó la determinación de dejar de seguir a su ahora expareja, mientras que él aún la mantiene en su lista de seguidores. Asimismo, los fanáticos notaron que ambos eliminaron por completo las fotografías en las que aparecían juntos, borrando todo rastro de su romance de las redes sociales.

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