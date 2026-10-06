Por: EL PILON SA

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Julián Román, un actor bogotano con una trayectoria destacada, enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera al interpretar a Aureliano Segundo en la segunda parte de ‘Cien años de soledad’, la producción de Netflix inspirada en la novela de Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura colombiano. Esta adaptación exigió a Román una preparación integral, ya que el personaje de Aureliano Segundo es descrito en la obra como un hombre festivo, amante de las parrandas, la comida y los excesos.

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Según el propio Julián Román, el proceso de construcción de este papel incluyó once meses de rodaje intensivo y un entrenamiento sin precedentes en su carrera. El actor confesó que nunca antes había tenido que especializarse en tantas áreas antes y durante las grabaciones. De acuerdo con lo relatado por Román, el aprendizaje del acordeón fue uno de los retos principales, pues Aureliano Segundo es caracterizado por su destreza con este instrumento. Las enseñanzas de Gabriel García Márquez en la obra subrayan la relevancia musical del personaje: “Aureliano Segundo llegó a ser un virtuoso del acordeón y siguió siéndolo después de que se casó y tuvo hijos (…)”.

Dominar el acordeón desde cero demanda entre seis meses y un año de práctica constante para poder tocar canciones sencillas, de acuerdo con el desarrollo habitual del aprendizaje musical. Inicialmente, el estudiante se concentra en la posición del instrumento y las escalas, y con el tiempo, va logrando la coordinación necesaria para interpretar piezas completas. Este proceso progresivo es fundamental para lograr, como Román, acercarse a la esencia del personaje.

Sin embargo, la preparación no se limitó solo a la música. Román también recibió clases de equitación, aprendió a manejar vehículos de la década de 1930 y técnicas de caligrafía. El equipo de producción realizó cerca de 40 pruebas de vestuario y empleó elementos prostéticos para transformar su aspecto, garantizando que respondiera fielmente a la visión original de García Márquez. Ensayos teatrales frecuentes ayudaron a pulir cada escena y reducir dudas durante las largas jornadas de grabación.

Román, además, asumió el reto de interpretar a José Arcadio Segundo, hermano gemelo de Aureliano Segundo. Ambos personajes ocupan roles centrales en la familia Buendía y en la historia de Macondo, aunque enfrentan conflictos diferentes.

La producción de Netflix también incorporó talento vallenato representado por Ana Milena Machado, quien interpreta a Santa Sofía de la Piedad, y Luis Mario Jiménez, quien da vida a un godo cercano a Moncada, personaje vinculado a las tensiones políticas en Macondo. De acuerdo con la información disponible, la segunda temporada de ‘Cien años de soledad’, estrenada el 26 de agosto, sigue posicionada entre las series más vistas de la plataforma, reflejando el interés sostenido por la obra y el universo creado por García Márquez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la preparación de Julián Román para interpretar a Aureliano Segundo en ‘Cien años de soledad’?

La preparación de Julián Román involucró un proceso multifacético que duró once meses. Incluyó clases de acordeón, canto, equitación, manejo de vehículos antiguos y caligrafía, así como múltiples pruebas de vestuario y transformación física mediante elementos prostéticos. El objetivo fue lograr una interpretación fiel a la compleja figura creada por Gabriel García Márquez, según lo explicado por el propio Román.

¿Quiénes son los actores vallenatos presentes en la serie ‘Cien años de soledad’ de Netflix?

En la serie de Netflix participan Ana Milena Machado y Luis Mario Jiménez, quienes representan el talento vallenato en la adaptación. Machado interpreta a Santa Sofía de la Piedad, mientras Jiménez encarna a un personaje involucrado con las tensiones políticas de Macondo, cercano a Moncada y al coronel Aureliano Buendía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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