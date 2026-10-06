Por: EL PILON SA

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La adaptación de ‘Cien años de soledad’, la icónica novela de Gabriel García Márquez, realizada por Netflix, ha dejado una huella económica significativa en Colombia con una cifra total de movimiento superior a $525.000 millones a lo largo de las dos partes de la serie. Según datos publicados por Netflix tras concluir la producción, este monto no se limita tan solo al presupuesto destinado a la grabación, sino que incluye el flujo generado en un extenso tejido de empresas y trabajadores vinculados en distintos momentos del proyecto. La plataforma destacó que la inversión tuvo un impacto transversal, dinamizando ámbitos muy alejados de la tradicional industria audiovisual.

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Uno de los factores clave de la segunda parte fue la incorporación de más de 850 personas, entre el elenco artístico y el equipo técnico. Adicionalmente, Netflix entabló vínculos comerciales con 970 proveedores distribuidos en más de 15 departamentos del país. Estos proveedores ofrecieron servicios en áreas como transporte, alimentación, hospedaje, construcción de escenarios, alquiler de equipos, iluminación y consultorías. Según la información recopilada por la propia plataforma, este movimiento económico reflejó cómo una producción internacional puede irrigar actividad en múltiples sectores y regiones.

El departamento del Tolima adquirió un protagonismo especial durante el rodaje: aquí se construyó el Macondo televisivo, epicentro de la mayor parte de las grabaciones. La segunda entrega de la serie permaneció durante 190 días en este territorio, y los distintos escenarios levantados a lo largo de la filmación ocuparon cerca de 560.000 metros cuadrados. Esta infraestructura implicó una importante movilización de recursos y talento local.

No solo la infraestructura se vio beneficiada. El sector hotelero fue otro de los grandes ganadores, con la ocupación reportada de 154.888 noches de alojamiento solo en la segunda parte. También resalta la confección de 30.000 trajes adicionales para los actores, que sumados a los de la primera parte alcanzaron cerca de 70.000 prendas. La música fue otro elemento destacado, con la colaboración de 227 músicos nacionales que contribuyeron a dar vida sonora a la serie.

El alcance económico supera en más del doble el impacto estimado en su primera parte, impulsado en parte por el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA). Este mecanismo permite un descuento tributario del 35 % sobre los gastos en servicios audiovisuales en Colombia, lo cual estimuló la contratación local. Netflix y Proimágenes Colombia evaluaron que, con este modelo, el proyecto no solo reactivó distintos sectores y generó empleo, sino que demostró la capacidad de una historia colombiana para resurgir como motor de inversión y desarrollo en todo el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto invirtió Netflix en ‘Cien años de soledad’ y en qué sectores tuvo impacto?

La serie ‘Cien años de soledad’ movilizó más de $525.000 millones en Colombia, según cifras publicadas por Netflix. Este movimiento económico abarcó no solo el gasto directo en grabación, sino también el impacto sobre empresas y trabajadores de sectores como hotelería, transporte, alimentación, construcción de escenarios, alquiler de equipos, iluminación y servicios profesionales.

¿Cómo benefició la producción de ‘Cien años de soledad’ a las regiones de Colombia?

El rodaje de la serie tuvo presencia en más de 15 departamentos, con un papel central para el Tolima, donde se construyó el Macondo y se realizó buena parte de las grabaciones. Además, impulsó el sector hotelero con más de 154.000 noches de hospedaje y fomentó el trabajo de proveedores locales tanto en servicios como en elaboración de vestuario y producción musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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