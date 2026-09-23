Por: Portal Bogotá

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El próximo jueves 24 de septiembre de 2026, la ciudad de Bogotá vivirá un acontecimiento cultural destacado en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Allí, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, en alianza con la plataforma Netflix, llevará a cabo el primer club de lectura enfocado en ‘Cien años de soledad’, la emblemática novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez y su adaptación audiovisual. De acuerdo con la información oficial de BibloRed, este evento forma parte de la amplia agenda cultural ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, diseñada para acercar la cultura y la literatura a habitantes y visitantes de la capital en 2026.

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El encuentro contará con la presencia de Natalia Santa, quien lidera el equipo de guionistas de la serie de Netflix basada en la obra de García Márquez. Junto a ella participarán dos reconocidas creadoras de contenido literario, Laura Camacho y Mariana Cerón, quienes aportarán sus visiones desde la experiencia de lectura y divulgación en redes sociales. Según lo informado por los organizadores, el club de lectura será gratuito y abierto al público, aunque se requiere inscripción previa para asistir presencialmente a la biblioteca.

Durante la conversación, se pretende profundizar más allá de las habituales comparaciones entre el libro y su adaptación a la pantalla. La intención es analizar las decisiones creativas, interpretaciones y desafíos que implica traducir una obra literaria de tal envergadura a un formato audiovisual. De acuerdo con Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), “Cien años de soledad forma parte de nuestra memoria cultural y sigue encontrando nuevas maneras de dialogar con sus públicos. Este club de lectura invita a lectores y espectadores a encontrarse en Macondo y a explorar las posibilidades que surgen cuando una misma historia transita de la literatura a la pantalla".

La actividad se inscribe, además, en la celebración de los 25 años de funcionamiento de BibloRed en la ciudad, consolidando a las bibliotecas públicas como espacios de encuentro, diálogo y convivencia en torno a las historias y la cultura. La organización invita a participar y consultar las reseñas y actividades literarias programadas en septiembre, manteniendo así un diálogo vivo con distintas generaciones de lectores.

¿Cómo inscribirse al club de lectura de ‘Cien años de soledad’ en Bogotá?

La participación en el evento de club de lectura dedicado a ‘Cien años de soledad’ es gratuita, pero requiere inscripción previa. Quienes deseen asistir de manera presencial a la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo pueden registrarse a través de los formularios ofrecidos por BibloRed en su sitio web oficial.

¿Quiénes participarán en la conversación sobre ‘Cien años de soledad’ y su adaptación de Netflix?

El evento contará con la presencia de Natalia Santa, líder del equipo de guionistas de la serie de Netflix basada en ‘Cien años de soledad’, así como las creadoras de contenido literario Laura Camacho y Mariana Cerón, quienes aportarán sus perspectivas sobre el libro y su adaptación audiovisual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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