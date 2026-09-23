Por: Portal Bogotá

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Recientemente, la administración distrital de Bogotá reforzó su compromiso con la protección de los humedales urbanos, desarrollo que quedó evidenciado con una intervención relevante en el humedal La Conejera, ubicado en la localidad de Suba. De acuerdo con la información publicada por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá ejecutaron esta labor con el objetivo de controlar el crecimiento de vegetación invasora, tarea que abarcó cerca de 1.720 metros cuadrados de área intervenida.

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Según se precisó, este tipo de acciones busca mantener despejado el espejo de agua, término que hace referencia a la superficie libre de vegetación dentro del humedal; su conservación es vital para preservar el hábitat de las diferentes especies que encuentran refugio en La Conejera. Además, la intervención estuvo enfocada en prevenir que esta vegetación obstaculice los procesos naturales del ecosistema, lo que podría afectar la fauna y flora representativa del lugar. Este esfuerzo conjunto entre las entidades públicas resalta la importancia de los humedales en la estructura ecológica principal de la ciudad y cómo su descuido puede tener consecuencias negativas en la biodiversidad local.

En Bogotá, la prevención del deterioro ambiental también implica la colaboración ciudadana. Entre los llamados de las autoridades está evitar la disposición irresponsable de residuos y basura en las calles, práctica que figura dentro de los '10 No Negociables' del esquema de aseo urbano. En tal sentido, la administración ha habilitado canales como la Línea 110 para la recolección programada de residuos voluminosos —muebles, escombros y tejas, entre otros—, favoreciendo así la protección de entornos claves como los humedales. Igualmente, se promueve el reporte de puntos críticos de basuras a través de la Línea 195, asegurando, de acuerdo con la información oficial, que los espacios públicos de Bogotá se mantengan limpios, seguros y en condiciones dignas para todos los ciudadanos.

Al garantizar la conservación de humedales y un manejo adecuado de los residuos, la ciudad fortalece su estrategia ambiental urbana y ofrece a las futuras generaciones la posibilidad de disfrutar de espacios naturales saludables y biodiversos.

¿Qué acciones se realizaron en el humedal La Conejera y cuál fue su objetivo?

En el humedal La Conejera se intervino un área de aproximadamente 1.720 metros cuadrados para controlar el crecimiento de vegetación invasora. El objetivo principal fue mantener despejado el espejo de agua y proteger el hábitat de las especies presentes, asegurando la conservación del ecosistema y evitando la alteración de procesos naturales en el humedal, según la información de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

¿Cómo puede la ciudadanía contribuir al cuidado de los humedales y la limpieza de Bogotá?

La ciudadanía puede contribuir evitando abandonar residuos en las calles y programando la recolección de objetos voluminosos a través de la Línea 110. Además, es posible reportar puntos críticos de basuras o escombros mediante la Línea 195, participando así activamente en el mantenimiento de espacios públicos limpios y en la protección de ecosistemas como los humedales urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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