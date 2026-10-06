Por: El Espectador

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La adaptación audiovisual de ‘Cien años de soledad’, famosa novela del Nobel Gabriel García Márquez, se ha consolidado como uno de los proyectos más significativos para la industria cultural colombiana, no solo por su alcance artístico, sino por su impacto económico. De acuerdo con cifras reveladas por Netflix, la serie tuvo un impacto acumulado superior a los COP 525.000 millones, equivalentes a cerca de 160 millones de dólares, en el país.

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En palabras de la misma plataforma, estos resultados demuestran la relevancia de contar con talento colombiano tanto detrás como delante de cámaras, respaldando el posicionamiento de Colombia como un destino atractivo y competitivo para grandes producciones internacionales. La directora general de Proimágenes Colombia, Claudia Triana, resaltó que esta producción, considerada una de las más ambiciosas de Netflix en América Latina, evidencia la capacidad del país para afrontar retos de gran escala. “Una producción como ‘Cien años de soledad’ demuestra que Colombia cuenta con el talento, la infraestructura y todas las condiciones para asumir los proyectos más ambiciosos a nivel internacional”, señaló Triana.

Gran parte de este impulso se debe al Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), un instrumento que ofrece un descuento tributario del 35 % sobre el gasto en servicios audiovisuales realizados dentro de Colombia. Según Triana, este mecanismo no solo fomenta el desarrollo de la industria y atrae inversión extranjera, sino que también dinamiza otros sectores de la economía y fortalece la imagen internacional del país.

La producción tuvo como epicentro el departamento del Tolima, donde se construyó el poblado ficticio de Macondo y la emblemática casa de los Buendía. Allí se rodaron, durante 190 días, escenas de la segunda parte de la serie, involucrando a más de 850 personas entre actores y equipo técnico, además de más de 970 proveedores y empresarios de al menos 15 departamentos. Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, destacó que el impacto de la serie abarcó temas tan variados como la generación de empleo, el reconocimiento cultural y el dinamismo de los negocios regionales.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, también resaltó el papel clave de los incentivos estatales, locaciones diversas y el talento nacional, que han permitido que Colombia sobresalga en el ámbito audiovisual internacional. Para Netflix, el legado de ‘Cien años de soledad’ va mucho más allá de lo cultural, marcando un antes y un después para la industria audiovisual y la economía del país.

¿Qué es el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) y cómo impulsó la producción de ‘Cien años de soledad’?

El Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) es un incentivo tributario que otorga un descuento del 35 % en servicios audiovisuales realizados en Colombia. En el caso de la serie ‘Cien años de soledad’, este instrumento fue clave para atraer inversión internacional, fortalecer el sector audiovisual local y dinamizar otros sectores económicos, de acuerdo con Proimágenes Colombia y el Ministerio de Cultura.

¿Cuál fue el impacto económico de la serie ‘Cien años de soledad’ de Netflix en Colombia?

Según cifras de Netflix, la serie registró un impacto superior a COP 525.000 millones, abarcando gastos directos de producción y el efecto en la cadena de suministro, superando ampliamente los resultados previos reportados por la plataforma tras la primera parte del proyecto. Este impacto se refleja en empleo, encadenamientos productivos y proyección internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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