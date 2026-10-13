Por: El Espectador

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Un reciente caso de robo de celular en Fontibón evidenció la rápida respuesta de la Policía y permitió la captura de dos sospechosos en la zona de Hayuelos. De acuerdo con la información oficial, un ciudadano abordó a uniformados que patrullaban el sector para denunciar que había sido víctima de hurto por parte de dos hombres en motocicleta. Con la descripción entregada por la víctima sobre los responsables y el vehículo, los policías emprendieron una búsqueda inmediata en las vías cercanas, lo que facilitó la localización de los señalados aún en las inmediaciones del lugar.

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Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron huir internándose en una ciclorruta para evadir la persecución. Sin embargo, la reacción de las patrullas permitió capturarlos pocos metros después. La Policía informó que el celular hurtado tenía un valor de seis millones de pesos. Los hombres, de 27 y 30 años, quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso por el delito de hurto. No obstante, en el comunicado no se confirmó si el teléfono fue recuperado ni se precisaron detalles sobre decisiones judiciales posteriores al operativo.

El hecho se presentó en el contexto de patrullajes rutinarios en Hayuelos, donde la víctima no solo reportó el robo, sino que añadió descripciones útiles para que las autoridades centraran la búsqueda. Aunque los agentes lograron interceptar a los buscados, el reporte oficial no indicó el punto exacto del raponazo ni si hubo armas o personas heridas durante el suceso.

La Policía señaló además que uno de los capturados tenía antecedentes judiciales por hurto. Durante la judicialización, surgieron reportes sobre posibles víctimas adicionales de estos hombres bajo la misma modalidad. Así lo confirmó el teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía de Fontibón, quien habló de otros afectados por raponazo, aunque no se detalló cuántos casos están en revisión o si existen denuncias formales adicionales.

En los días previos a este caso, ocurrieron otros hurtos en Fontibón, según la Policía. Uno de ellos fue registrado por cámaras de seguridad y replicó el modus operandi: un raponazo ejecutado por un hombre que escapó en motocicleta con ayuda de un cómplice. Asimismo, se conoció la captura de tres hombres que, haciéndose pasar por agentes de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial), despojaron de pertenencias a ciudadanos a través de controles falsos. Los capturados recuperaron un celular, entre otros objetos, y respondían por los delitos de hurto y suplantación de autoridad, aunque no existe evidencia de que estos episodios guarden relación directa con los protagonistas del caso de Hayuelos.

Durante los primeros ocho meses del año, Bogotá sumó más de 73.000 denuncias por hurto a personas, de las cuales 3.361 se registraron en Fontibón. El reporte policial destacó una reducción del 16 % en comparación con el periodo anterior, y la recuperación de más de 2.400 celulares. Sin embargo, las cifras globales engloban modalidades variadas de hurto, no limitadas solo al robo de teléfonos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede denunciar un ciudadano el robo de un celular en Fontibón?

Ante un hurto, usted puede llamar a la Línea de Emergencias 123 y suministrar la mayor cantidad de detalles sobre los responsables y el lugar del hecho. Además, es posible presentar la denuncia formal en línea a través del Sistema Nacional de Denuncia Virtual o comunicarse con la Fiscalía en la línea 122 o en las Unidades de Reacción Inmediata. También se recomienda informar al operador para bloquear el IMEI, número que identifica el equipo.

¿Cuántos casos de hurto a personas se han registrado en Fontibón y cómo se comparan con otros años?

Entre enero y agosto de 2026, las autoridades registraron 3.361 casos de hurto a personas en Fontibón, ubicando a la localidad en el séptimo lugar de la ciudad con mayor número de hechos. El balance policial resaltó que los casos de hurto disminuyeron un 16 % frente al mismo lapso del año anterior, lo que representa una diferencia significativa de más de 13.000 reportes menos a nivel distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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