Por: Portal Bogotá

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La región Bogotá y la Sabana, reconocidas por su alta congestión vehicular, viene dando pasos hacia la mejora de la calidad del aire en los corredores con mayor flujo entre municipios como Chía, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. De acuerdo con información publicada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se puso en marcha un programa técnico que acompaña y certifica a empresas de transporte público de pasajeros en estos territorios, en el marco del plan integral de movilidad sostenible de Bogotá y Cundinamarca.

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Según la CAR, dichas acciones se concentran en las vías más transitadas, como la autopista norte y la calle 13, donde se calcula que ocurre el tránsito intermunicipal más intenso. El propósito es sensibilizar y promover en las empresas medidas que mejoren sus prácticas ambientales, así como reconocer los esfuerzos de quienes avancen en esa dirección, con el fin de tener una visión más amplia y responsable de la movilidad sostenible. Actualmente, la corporación ya ha sensibilizado a 11 empresas, de las cuales cuatro participan activamente, sumando una flota que supera los 500 buses y colectivos.

El respaldo técnico de la CAR incluye equipos de laboratorio y modelamiento ambiental de última generación, únicos en Colombia, con capacidad para analizar la densidad, el peso y el número de partículas contaminantes, tanto finas como ultrafinas, que emiten los tubos de escape de los vehículos. Con esta medición precisa, la corporación puede identificar dónde es necesaria una mayor intervención y cuáles son las oportunidades de mejora.

El programa se sustenta en tres estrategias ambientales principales. En primer lugar, la movilidad organizacional, que analiza los patrones y necesidades de desplazamiento de los trabajadores e identifica alternativas más sostenibles como el uso de transporte público, la bicicleta, caminatas, horarios flexibles o incluso el teletrabajo. En segundo lugar, la estrategia de autogestión ambiental impulsa a las empresas a hacer un seguimiento y mejora continua de su operación vehicular, optimizando el uso de sus flotas y reduciendo los impactos negativos. Finalmente, el etiquetado ambiental vehicular permite reconocer e identificar a los vehículos con mejor desempeño ambiental, teniendo en cuenta su tecnología, tipo de combustible, antigüedad y emisiones.

Según Alfred Ballesteros, director de la CAR, este enfoque integral logra que las empresas puedan comprender y mejorar su movilidad corporativa, involucrando tanto a colaboradores como a las características técnicas de los automotores. La participación de las empresas en este proceso es voluntaria, y aquellas que sobresalen pueden recibir el "Sello Organizacional de la CAR", un distintivo que destaca el compromiso ambiental y fomenta mejoras progresivas en la flota.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el “Sello Organizacional de la CAR” para empresas de transporte público?

El “Sello Organizacional de la CAR” es un reconocimiento otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a las empresas de transporte público que demuestran un mejor desempeño ambiental en sus vehículos. Este distintivo hace visible el compromiso ambiental de las compañías y ayuda a identificar oportunidades para mejorar progresivamente las condiciones ambientales de la flota que requiere intervenciones.

¿Cuáles son las estrategias ambientales implementadas por la CAR en la movilidad empresarial de Bogotá y Cundinamarca?

La CAR implementa tres estrategias principales: movilidad organizacional, que promueve alternativas sostenibles para los traslados de los colaboradores; autogestión ambiental, orientada a que las empresas optimicen su flota y reduzcan los impactos negativos; y etiquetado ambiental vehicular, que identifica a los automotores con mejor desempeño ambiental. Estas acciones buscan crear una movilidad empresarial más eficiente y respetuosa con el entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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