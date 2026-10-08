Por: Portal Bogotá

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'Las Fokin Biches' se han posicionado como representantes del movimiento punk rock en México y en diferentes escenarios internacionales. Según una entrevista concedida al Portal Bogotá, este trío de mujeres llega a Bogotá para formar parte de la edición 30 del Festival Rock al Parque, uno de los encuentros musicales más destacados de la capital colombiana. Su show está programado para el 12 de octubre, a las 2:00 p. m., en la tarima Bio by Vans, donde llevarán su propuesta de "ritual punk" al público bogotano.

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Originarias de Irapuato, Guanajuato, 'Las Fokin Biches' definen su música como una fusión rebelde que mezcla punk, metal y rock alternativo. Las artistas subrayan que su propuesta implica además una crítica social con discurso feminista y anticonservador, buscando inspirar a más mujeres a ingresar a la escena musical y a alzar su voz frente a las adversidades. Han señalado, de acuerdo con su declaración para Portal Bogotá, que desean transmitir resistencia y fuerza a las nuevas generaciones porque cada paso en su carrera ha requerido enfrentarse a negativas y trabajar arduamente en un medio dominado por estereotipos de género.

La banda refiere que su sonido, denominado "Rokavichi", integra no solo las bases del rock, el punk y el metal, sino también otros géneros como swing, tango, ritmos latinos, reggaetón, norteño y country. Todo ello, explican, forma parte de una identidad sonora que evoluciona sin abandonar la esencia original del grupo y que responde al intercambio de influencias entre sus integrantes.

Desde su debut en mayo de 2009 en Irapuato, 'Las Fokin Biches' han lanzado tres producciones discográficas: primero, el demo “Mamá me está molestando”, luego el disco “Relatos Siniestros sólo para dementes” (producido y masterizado por Jesús Bravo y distribuido por Discos Intolerancia) y finalmente “Somos”, grabado en Yox Estudios con producción de Erick Lainuz y masterización de Gerry Rosado, también bajo el sello Discos Intolerancia.

La trayectoria de 'Las Fokin Biches' se extiende más allá de la música, ya que han participado en las películas “Eddie Reynolds y los Ángeles de Acero” y “God is a Bullet”, tanto en escenas como en las bandas sonoras. Además, su presencia se ha sentido en festivales y venues de México y de países como Inglaterra, Suiza, Hungría, Eslovenia, República Checa, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Colombia, así como escenarios diversos como reclusorios y mercados.

Este año, llegan a Rock al Parque con su concepto escénico “Fuga Tour”, centrado en la idea de escapar de la policía y el abuso de autoridad. De esta manera, invitan al público de Bogotá a vivir una experiencia llena de energía, rebeldía musical y crítica social bajo el sello del punk.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el término "Rokavichi" utilizado por 'Las Fokin Biches' en su música?

El término "Rokavichi", según lo explicado por las integrantes de 'Las Fokin Biches' en el Portal Bogotá, se refiere a la fusión de varios géneros musicales que ellas adaptan a su propio estilo. Incorpora punk, metal, rock alternativo, así como influencias de swing, tango, ritmos latinos, reggaetón, norteño y country, lo que resulta en un sonido cambiante pero fiel a la identidad original del grupo.

¿Cuál es el mensaje principal de 'Las Fokin Biches' en Rock al Parque 2026?

En su presentación del Festival Rock al Parque 2026, 'Las Fokin Biches' buscan transmitir un mensaje de resistencia, fuerza y poder, especialmente dirigido a las mujeres y nuevas generaciones. Su show, parte del “Fuga Tour”, plantea un llamado a la rebeldía y a la crítica del abuso de autoridad, invitando al público a transformar la rabia en arte y a desafiar los roles y estereotipos impuestos en la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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