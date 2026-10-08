Un nuevo hecho de inseguridad en el norte de Bogotá vuelve a poner el foco sobre las crecientes intimidaciones en este sector de la ciudad. Esta vez, el hurto ocurrió en la calle 106 con 16 y fue captado por cámaras de seguridad.

Sigue a PULZO en Discover

En el video se evidencia cómo un hombre encañona a una mujer con arma de fuego para despojarla de sus pertenencias a plena luz del día. Después de hurtar su celular, el ladrón procede a escapar del lugar como parrillero a bordo de una motocicleta.

Este hecho se suma a la ola de hurtos de las últimas semanas en la capital. Entre los hechos más recientes, ocurrido en el mismo sector, estuvo el robo a una mujer que estaba a punto de entrar a su conjunto residencial y también fue intimidada con un arma de fuego hasta ser despojada de sus pertenencias.

Lee También

¿Qué medidas se han tomado frente a aumento de robos en Bogotá?

Frente al aumento de los hurtos en el norte de Bogotá, la Policía Metropolitana puso en marcha un operativo especial con 50 uniformados, integrantes de la SIJIN, el GAULA y el Grupo Especializado Motorizado Antiatraco (GEMA). La estrategia, denominada ‘Plan Cazador’, se desarrolla en coordinación con el ‘Plan Avispa’ e incluye el uso de drones del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART) para reforzar la vigilancia.

Las acciones se concentran entre las calles 122 y 140, con especial atención en los corredores de las carreras 18, 19 y 20. Allí, las autoridades instalaron puestos de control y mantienen labores de seguimiento desde tierra y aire para detectar a los responsables de los robos y dificultar su huida.

* Pulzo.com se escribe con Z