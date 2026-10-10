Michael González, edil del Centro Democrático, reportó a través de una publicación en redes sociales dos presuntos hurtos que, según su reporte, ocurrieron con menos de cinco minutos de diferencia en la localidad de Usaquén, en un nuevo caso de inseguridad en Bogotá.

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De acuerdo con el funcionario, los hechos se presentaron en inmediaciones de la calle 119 con carrera 13 y estarían relacionados con dos motocicletas que señaló en su publicación.

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El reporte pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad en la capital, aunque la información compartida por el edil no permite establecer por sí sola quiénes estarían detrás de los hechos ni confirmar si las autoridades ya identificaron a los responsables. Eso sí, la publicación contó con respuestas de ciudadanos que claman por soluciones.

#ATENCION En menos de 5 minutos se presentaron dos hurtos por parte de estas dos motocicletas en la localidad de Usaquén,calle 119 con carrera 13, una millonada se están gastando en gestores del orden y poniendo moñitos mientras Bogotá vive consumida por la delincuencia @CarlosFGalan — Michael González CD (@MichaelSegCD) October 10, 2026

Edil del Centro Democrático cuestionó el gasto en gestores del orden

Además de reportar los presuntos robos, González cuestionó la estrategia de seguridad de la administración distrital y el dinero destinado a los gestores del orden.

En su publicación, el edil criticó que se inviertan recursos en esa figura mientras, según su dice, los ciudadanos siguen expuestos a hechos de delincuencia.

¿Qué se sabe de los presuntos responsables?

Por ahora, la información compartida por González se concentra en el lugar, la cercanía temporal de los dos presuntos hurtos y la presencia de las motocicletas que menciona en su publicación.

No se aportan detalles sobre las víctimas, los elementos robados, las denuncias formales ni posibles capturas. Tampoco se establece si los dos casos fueron atendidos por la Policía o si existe una investigación en curso.

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