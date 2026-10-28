Hay algo que uno acepta con resignación después de tener mascotas en casa: el pelo está en todas partes. En el sofá, en las esquinas del corredor, debajo de la cama. Aspirar todos los días se convierte en un ritual que nadie quiere cumplir.

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Los robots aspiradores con mapeo inteligente y base autovaciada resuelven buena parte de esa carga. No son perfectos, pero sí cambian la rutina: usted programa, ellos limpian, y el polvo queda atrapado en una base que aguanta semanas sin que usted tenga que intervenir.

Encontré el robot aspirador Shark AV2501S disponible en Amazon con una rebaja del 25 % frente a su precio original. Hoy cuesta 1’304.314 pesos, cuando antes estaba en 1’728.618 pesos. El precio corresponde al 28 de octubre y puede variar.

Para limpiar toda la casa: Robot aspirador ultra AI Shark AV2501S

El Shark AV2501S es un robot aspirador con inteligencia artificial diseñado para hogares con mascotas, pisos de distintos tipos y espacios que cambian con el día a día. Funciona de forma autónoma desde que usted lo programa hasta que regresa solo a su base, se vacía y espera la próxima sesión. Es una opción pensada para quienes quieren dejar de pensar en el polvo durante semanas.

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Lo que más destaca:

Navegación Matrix Clean: limpia en una cuadrícula de trayectorias cruzadas, lo que significa que hace varias pasadas sobre la misma zona para no dejar suciedad ni desechos atrapados en rincones.

Visión LiDAR de 360°: mapea el hogar con precisión y detecta obstáculos tanto de día como de noche, adaptándose a los cambios que usted haga en la distribución de sus muebles.

Base autovaciada sin bolsa con filtración HEPA: recoge la suciedad del robot y la almacena hasta por 30 días; su sistema HEPA captura el 99,97 % del polvo y los alérgenos, incluidos los que genera el pelo de mascotas, hasta partículas de 0,3 micras.

Autonomía de 120 minutos con recarga automática: si la batería se agota antes de terminar, el robot vuelve a la base, se recarga y continúa desde donde lo dejó, sin que usted tenga que intervenir.

Razones para comprarlo: si su hogar tiene mascotas, alfombras y varios tipos de piso, el Shark AV2501S ofrece una combinación poco común a este precio: mapeo LiDAR preciso, base autovaciada con capacidad de 30 días y filtración HEPA real, todo controlable por voz con Alexa o Google Assistant.

A tener en cuenta: la base autovaciada es parte del sistema, pero el filtro HEPA de esa base requiere reemplazo periódico; conviene verificar la disponibilidad de ese repuesto en Colombia antes de comprar.

El robot aspirador Shark AV2501S cuesta hoy 1’304.314 pesos en Amazon, con un descuento del 25 % sobre su precio original de 1’728.618 pesos, e incluye el robot, la base autovaciante HEPA y dos cepillos laterales.

¿Cuánto duran las baterías de un robot aspirador y qué pasa cuando se acaban?

La mayoría de los robots aspiradores de gama media-alta, como el Shark AV2501S, ofrecen entre 90 y 120 minutos de autonomía por carga, suficiente para limpiar apartamentos o casas de tamaño estándar en una sola sesión. Cuando la batería se agota antes de terminar, los modelos con función ‘Recarga y Reanudar’ vuelven solos a la base, se recargan y continúan la limpieza desde el punto donde se detuvieron, sin que usted tenga que reprogramar nada.

¿Los robots aspiradores con base autovaciada son buenos para hogares con mascotas?

Sí, especialmente si la base cuenta con filtración HEPA. El pelo de mascotas, la caspa y los alérgenos que generan perros y gatos son partículas muy finas que los filtros convencionales no retienen del todo. Un sistema HEPA certificado, como el del Shark AV2501S, captura el 99,97 % de esas partículas hasta 0,3 micras, lo que marca una diferencia real para personas con alergias. La base autovaciada, además, evita el contacto directo con el polvo acumulado durante semanas.

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