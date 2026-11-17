Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la jornada del martes, 17 de noviembre, miles de usuarios alrededor del mundo se vieron afectados por dificultades en varios servicios de Apple. Las plataformas perjudicadas incluyeron iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music y Apple Support, complicando el acceso y uso normal de estos sistemas. Los problemas comenzaron a notificarse desde las 11:45 de la mañana, cuando la compañía identificó fallas especialmente en las cuentas y el inicio de sesión en iCloud, pero también impactaron la tienda de aplicaciones, el servicio de música y el soporte técnico AppleCare.

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Según DownDetector, sitio especializado en recopilar reportes de interrupciones digitales, se recibieron más de 2.300 informes relacionados con Apple Pay, además de una cantidad similar respecto a Apple Support. Tanto App Store como Apple Music concentraron cientos de quejas por parte de los usuarios. En cuanto a iCloud, el pico más alto se registró cerca de las 12:50 del mediodía, momento en que DownDetector reportó aproximadamente 1.800 avisos de problemas, evidenciando la magnitud y alcance global de la situación.

Ante la oleada de reportes y el creciente malestar entre quienes dependen a diario de estos servicios, Apple dio una explicación pública sobre el origen del inconveniente. Un portavoz de la compañía, en declaraciones al periódico The New York Post, explicó que las interrupciones se debieron a una actualización interna. De acuerdo con la declaración, "muchos de nuestros sistemas ya están funcionando nuevamente después de que una actualización interna provocara algunas interrupciones esta mañana". Además, Apple aseguró que se encontraba trabajando de forma continua para restablecer los servicios restantes.

Por otro lado, la marca quiso dejar claro que no se trató de ningún ataque informático. También señaló que avanzaba con prontitud en la restauración de los diferentes servicios afectados, aunque reconoció que los usuarios enfrentaron dificultades al intentar iniciar sesión, pagar desde sus dispositivos o descargar aplicaciones. Con el paso de las horas, gran parte de las plataformas comenzó a funcionar nuevamente, si bien Apple remarcó que seguía dedicada a normalizar por completo la operación de todos los sistemas comprometidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cayeron los servicios de Apple el 17 de noviembre?

De acuerdo con la información entregada por Apple a The New York Post, la caída de sus servicios el 17 de noviembre se debió a una actualización interna. La empresa confirmó que esta actualización provocó interrupciones en múltiples plataformas, incluyendo iCloud, Apple Pay, App Store y Apple Music, descartando que la causa fuera un ciberataque.

¿Qué plataformas de Apple se vieron afectadas por la interrupción del 17 de noviembre?

Según los reportes recogidos por DownDetector y lo informado por Apple, las plataformas afectadas incluyeron iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music y Apple Support. Usuarios de todo el mundo experimentaron problemas principalmente en el acceso a cuentas, transacciones y descargas de aplicaciones durante el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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