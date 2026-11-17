Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente participa en ‘IA sin límites’, una iniciativa gratuita enfocada en fortalecer las competencias digitales de los habitantes del Valle del Cauca a través de módulos prácticos y diversas herramientas de inteligencia artificial. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este proyecto tiene como fin llevar la tecnología a varios sectores de la región y transformar tanto el ámbito educativo como el laboral.

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El programa ‘IA sin límites’ es promovido por la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, el grupo Cervalle, la Universidad Autónoma de Occidente y Fundautónoma. Está diseñado para que participantes de diferentes perfiles accedan a una formación compuesta por ocho módulos prácticos en español. Estos módulos permiten un acercamiento directo a las aplicaciones de la inteligencia artificial, mediante herramientas como Claude, Amazon Quick y Kiro, que ayudan a quienes se forman a desarrollar sus propias soluciones tecnológicas.

Francisco Amar, director ejecutivo de Fundautónoma, resaltó en Noticiero 90 Minutos la importancia de que las instituciones educativas se vinculen a este tipo de propuestas, destacando el rol que cumplen al facilitar sus instalaciones para promover la capacitación tecnológica en la región. Según palabras de Amar, la colaboración entre actores educativos, institucionales y empresariales —a lo que denominó “alianza cuádruple hélice”— es clave para abrir rutas de aprendizaje y fortalecer la infraestructura tecnológica disponible.

Un aspecto destacado de esta convocatoria es su objetivo de generar conexiones concretas entre el talento capacitado y las necesidades reales del sector empresarial. Karen Rada, secretaria de Desarrollo, Inclusión y Participación Social del Valle del Cauca, señaló la relevancia de implicar al sector privado, ya que contribuye a incrementar las oportunidades de empleo para los participantes del proceso.

Como parte de las actividades programadas, en febrero tendrá lugar una hackathon y una feria empresarial en la Universidad Autónoma de Occidente. El propósito de estos eventos es visibilizar las habilidades desarrolladas durante la formación y facilitar el contacto directo entre los estudiantes y potenciales empleadores. Así, la Universidad amplía su compromiso con la transformación digital y potencia la creación de espacios donde el talento local puede exhibir su preparación y acceder a nuevas oportunidades laborales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia ‘IA sin límites’ a los vallecaucanos en su formación digital?

El programa permite a los vallecaucanos profundizar en las herramientas y usos prácticos de la inteligencia artificial, otorgándoles competencias fundamentales para desenvolverse en entornos cada vez más digitales y tecnológicos. A través de sus módulos en español y herramientas específicas, quienes participan adquieren habilidades que pueden aplicar tanto en educación como en el sector productivo, favoreciendo su adaptación al mercado laboral regional.

¿Qué significa ‘hackathon’ y cómo se relaciona con la empleabilidad en este programa?

Una ‘hackathon’ es un encuentro intensivo en el que los participantes resuelven retos tecnológicos en un periodo corto, generalmente en equipo. En el contexto de ‘IA sin límites’, la hackathon y la feria empresarial permiten a los participantes mostrar sus capacidades frente a potenciales empleadores, amplificando sus opciones de ser contratados tras el proceso de formación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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