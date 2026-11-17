Los usuarios de dispositivos Apple reportaron problemas para acceder a diferentes servicios de la compañía este martes 17 de noviembre. La interrupción ha afectado plataformas como iCloud, App Store, Apple Music y AppleCare, mientras que también se registraron quejas por dificultades con Apple Pay y otros servicios del ecosistema de la marca.

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De acuerdo con los reportes conocidos durante la jornada, las fallas comenzaron alrededor de las 11:45 de la mañana y provocaron inconvenientes para iniciar sesión, acceder a cuentas personales, descargar aplicaciones y utilizar algunas herramientas de la compañía.

La situación quedó reflejada en plataformas como Downdetector, que registró un incremento de los reportes de usuarios que experimentaban problemas con los servicios de Apple. Entre las principales quejas estuvieron los errores al intentar ingresar a iCloud, las dificultades para utilizar la tienda de aplicaciones y los inconvenientes con Apple Music.

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La interrupción también llamó la atención de quienes utilizan Apple Pay para sus pagos digitales, pues se conocieron reportes de dificultades relacionados con este servicio.

¿Qué servicios de Apple presentan fallas?

Uno de los servicios afectados es iCloud, la plataforma de almacenamiento en la nube que permite guardar fotografías, documentos, copias de seguridad y otros archivos de los dispositivos de Apple. Algunos usuarios reportaron que sus cuentas se cerraron inesperadamente y que, al intentar ingresar nuevamente, encontraron errores de autenticación.

Por su parte, las dificultades en App Store impidieron que algunos propietarios de iPhone accedieran con normalidad a la tienda, descargaran aplicaciones o actualizaran las que ya tenían instaladas.

Apple Music también apareció entre los servicios con inconvenientes, al igual que AppleCare, cuya plataforma registró problemas relacionados con la compra de suscripciones de soporte y protección para dispositivos.

La página oficial de estado del sistema de Apple reconoció incidentes en varias de estas herramientas. Sin embargo, la compañía no entregó una explicación sobre el origen de los problemas ni estableció un tiempo estimado para recuperar completamente su funcionamiento.

¿Qué se sabe sobre la caída de Apple?

Hasta el momento, no se ha confirmado qué provocó la interrupción ni si todos los servicios afectados comparten una misma causa técnica.

Los reportes de Downdetector permiten observar el aumento de usuarios que experimentan inconvenientes, aunque no representan necesariamente la totalidad de personas afectadas.

Por ahora, quienes tengan problemas para utilizar alguna de estas plataformas pueden consultar la página oficial de estado del sistema de Apple, en la que la compañía publica las novedades sobre sus servicios y las actualizaciones de los incidentes.

(Ver también: Malas noticias para quienes iban por iPhone: modelo anterior subió de precio, tras lanzamiento del 18)

La situación mantiene la atención de los usuarios de iPhone y otros dispositivos de la marca, mientras se espera que Apple informe sobre la recuperación de las herramientas afectadas.

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