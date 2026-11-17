La integración de las operaciones de Tigo y Movistar abre una nueva etapa para el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Con este proceso, Tigo busca fortalecer su infraestructura, ampliar las posibilidades de conectividad y desarrollar servicios que respondan a las necesidades digitales de hogares, empresas y usuarios en diferentes regiones del país.

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La compañía plantea que esta transformación permitirá sumar capacidades para atender la creciente demanda de internet y servicios tecnológicos. La apuesta está enfocada en mejorar el alcance de sus redes y consolidar una oferta que acompañe actividades cotidianas como estudiar, trabajar, emprender y acceder a contenidos de entretenimiento.

Uno de los aspectos que destaca Tigo es el desempeño de su infraestructura. La empresa asegura que cuenta con el reconocimiento de Ookla por tener la red fija y la red móvil 5G más rápidas de Colombia. Este respaldo, según la compañía, refleja los resultados de sus redes y el trabajo que adelanta para mantener la calidad de sus servicios.

La velocidad de conexión tiene un papel importante en las actividades digitales, pues permite realizar diferentes tareas en línea, participar en reuniones virtuales, consumir contenidos y trabajar de manera remota. Por eso, Tigo señala que continuará fortaleciendo su infraestructura para responder a las exigencias de un mercado en el que la conectividad tiene cada vez más importancia.

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Otro de los objetivos de esta nueva etapa es ampliar las posibilidades de acceso a internet para hogares, personas y empresas. La compañía considera que una mayor cobertura puede contribuir a reducir las brechas digitales y facilitar oportunidades en educación, emprendimiento y productividad, especialmente en las regiones que necesitan mejores alternativas de conexión.

Los clientes también hacen parte de esta transformación. Tigo busca fortalecer su propuesta de valor mediante nuevas soluciones y experiencias que se ajusten a las necesidades de cada usuario. Esto incluye desde servicios para familias que requieren internet para estudiar y disfrutar de contenidos, hasta herramientas tecnológicas para empresas que buscan mejorar sus operaciones y crecer.

Con esta integración, Tigo proyecta una compañía con mayores capacidades para competir en el mercado colombiano y acompañar el desarrollo digital del país. La empresa aseguró que la innovación, la calidad del servicio y la cercanía con los usuarios serán ejes de esta etapa, con el propósito de conectar a más colombianos y ampliar las oportunidades que ofrece la tecnología.

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