El mercado de las telecomunicaciones en Colombia inició una de sus transformaciones más profundas y radicales con la confirmación oficial de que la histórica marca Movistar dejará de operar de manera independiente en el país. El proceso responde al plan de consolidación puesto en marcha por la multinacional Millicom, propietaria de Tigo, la cual inició formalmente la campaña “Movistar ahora es Tigo” con el fin de unificar la oferta comercial de ambas compañías bajo una sola identidad corporativa.

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La transición, que se realizará de forma progresiva para acompañar la migración masiva de millones de clientes de telefonía móvil e internet fijo, se desencadenó luego de que Millicom completara movimientos estratégicos clave en la estructura accionaria de Colombia Telecomunicaciones. En febrero de 2026, el grupo empresarial adquirió el 67,5 % de las acciones que pertenecían a Telefónica Hispanoamérica, y en abril compró el 32,5 % restante que estaba en manos del Estado colombiano. Junto con la unificación comercial, la compañía anunció una ambiciosa inversión de $8,5 billones durante los próximos cuatro años para potenciar la infraestructura tecnológica, modernizar redes y acelerar el despliegue de la banda 5G a nivel nacional.

Sin embargo, más allá de la mega inversión corporativa que promete mayor cobertura, el fin de la marca Movistar desató de inmediato una intensa controversia económica entre analistas y expertos del sector, quienes ven con preocupación la reducción en la libre competencia dentro del mercado nacional. Durante el programa de análisis de Blu Radio, el exsecretario de Gobierno y panelista Luis Ernesto Gómez expuso las dudas que rondan entre los consumidores ante la inminente concentración de usuarios en menos empresas operadoras.

“Una pregunta de esta noticia: ¿será que esto termina en que las tarifas suben? Sale un competidor del mercado y todos entendemos lo que eso representa, y hay otro competidor que es WOM que está pasando aceite, por lo que el mercado queda reducido si tenemos un duopolio”, advirtió categóricamente Gómez en la mesa de debate. El analista cuestionó las promesas habituales sobre supuestos beneficios tarifarios tras grandes fusiones: “¿Eso realmente va a representar que los usuarios paguen más barato? Yo no creo. Cuando hay ese tipo de mercados tan acumulados, ojalá no represente un alza en las tarifas”, sentenció.

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La inquietud planteada por Gómez refleja el sentir de millones de colombianos que observan cómo el ecosistema móvil e internet queda prácticamente dominado por dos gigantes, lo que podría restarle dinámica competitiva a la guerra de precios y planes que caracterizó al sector en la última década. Mientras Millicom recalca que Colombia es una plaza estratégica para su expansión latinoamericana, los usuarios quedan a la expectativa de cómo reaccionarán los entes reguladores para evitar que la concentración comercial termine golpeando directamente sus finanzas mensuales.

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