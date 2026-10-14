Por: El Espectador

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La brecha de género en la ciencia continúa siendo una asignatura pendiente. Aunque durante años se registraron avances en la representación femenina en este campo, un informe titulado "Global improvements in the representation of women in science are stalling" advierte sobre un estancamiento preocupante, que incluso podría transformarse en un retroceso en los próximos años, según datos difundidos por la Universidad del Rosario. Este estudio recopila información de 186 países y revela que, para 84 de ellos, el avance hacia la paridad de género en la ciencia podría experimentar un retroceso para 2024 en comparación con 2019. Los autores analizaron 47 millones de registros de publicaciones científicas de la base de datos Scopus, correspondientes al periodo 1996-2023, lo que permitió descomponer los cambios en la representación femenina a partir de tres procesos: el ingreso a la actividad científica, la salida de la producción investigativa y la migración internacional.

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Según datos citados en el informe, la evolución global presentaba un salto considerable entre 2001 y 2010, ya que el índice de paridad pasó de 0,39 a 0,51 en esa década. No obstante, entre 2010 y 2018 este indicador subió solo hasta 0,57, mostrando que el impulso se redujo casi a la mitad en comparación con el periodo anterior. Lo más inquietante surge con las proyecciones: en 84 países, el índice podría ser inferior en 2040 respecto a 2019, manteniendo a 69 naciones con menos de una mujer por cada dos hombres en actividades científicas, según la Universidad del Rosario.

El estudio hace hincapié en que la representación de mujeres en la ciencia no debe medirse solo por la cantidad de nuevas investigadoras. Aunque el ingreso de mujeres es el principal factor de cambio en 146 de los 186 países estudiados, muchas de ellas enfrentan mayores dificultades para sostener su participación, enfrentándose a mayores tasas de salida y menor continuidad en la publicación de investigaciones. De hecho, tras seis años, son ellas quienes presentan la mayor probabilidad de abandonar la producción científica. Esto plantea una alerta sobre la necesidad de mirar no solo la puerta de entrada, sino garantizar las condiciones que permitan una permanencia duradera.

El fenómeno no es exclusivo de países con sistemas científicos emergentes; el análisis señala que, si no se toman medidas, naciones como Alemania y Australia verán sus índices de paridad deteriorarse tras alcanzar sus picos máximos en los próximos años. En conclusión, la investigación enfatiza que las políticas deben abordar no solo el acceso, sino también la permanencia, el desarrollo de carrera de largo plazo y la movilidad internacional de las mujeres en la ciencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la representación de mujeres en la ciencia podría retroceder en los próximos años?

La investigación citada por la Universidad del Rosario indica que, aunque más mujeres ingresan a la ciencia, su representación se ve afectada por mayores tasas de abandono y dificultades para sostener carreras extensas en investigación. Proyecciones muestran que, en muchos países, el índice de paridad femenina podría disminuir respecto a los niveles alcanzados en años recientes.

¿Qué factores explican la diferencia entre participación y representación de mujeres en la ciencia?

El estudio advierte que la participación mide solo la entrada de mujeres a la ciencia, pero la representación abarca otros elementos como la permanencia, el desarrollo profesional dentro del sector y la frecuencia de publicaciones científicas. Las tasas de salida y la capacidad de mantener una trayectoria profesional sostenida resultan decisivas para lograr paridad real.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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