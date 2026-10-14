Por: EL PILON SA

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La presencia de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana de los estudiantes y docentes de Valledupar llevó al Concejo municipal a primer plano el debate sobre su regulación en las instituciones educativas oficiales, una conversación que fue socializada el 14 de octubre, según reporta El Pilón. Aunque la IA ya forma parte de las aulas, actualmente no existen protocolos específicos para su uso, lo que motivó la presentación de un proyecto de acuerdo por parte del concejal Jesús Alberto Perpiñán Cárdenas. La iniciativa busca desarrollar un marco local enfocado en calidad, inclusión, ética, seguridad y protección de derechos, sin plantear la sustitución del rol docente ni permitir delegar a sistemas autónomos decisiones cruciales sobre los estudiantes.

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De acuerdo con El Pilón, esta discusión local ocurre en un contexto nacional aún inconcluso. La Ley 2626 de 2026 estableció la educación digital como política pública y abrió debates sobre contenidos pedagógicos y tecnológicos, aunque la regulación frente a temas como privacidad, sesgos, suplantación y protección de menores permanece rezagada. Entre 2024 y 2025, el Congreso consideró diez proyectos de ley en torno a IA, archivando nueve y dejando avanzar solo uno destinado a sancionar penalmente la suplantación de identidad mediante IA. Ante este escenario, en Valledupar se plantea definir reglas propias sobre qué usos permitir, condicionar o prohibir en el entorno escolar.

El proyecto exige a la Secretaría de Educación, una vez aprobado, la elaboración de un protocolo de evaluación y adopción de herramientas de IA en un plazo de seis meses, convocando a todos los sectores educativos y expertos en ética, tecnología y protección de datos. La clasificación de usos y la prohibición de decisiones automáticas en temas como calificaciones o admisión son puntos centrales. Se establecen criterios de transparencia sobre las plataformas utilizadas y se restringe la entrada de datos personales o confidenciales a sistemas abiertos no autorizados.

La propuesta enfatiza el “dominio intelectual humano” al permitir que la IA funcione como apoyo pedagógico y administrativo, manteniendo siempre la autoridad del docente. También prohíbe que la tecnología conduzca a la reducción o precarización de plazas docentes, e introduce un programa de formación en usos éticos, prevención de sesgos y ciberseguridad para todo el cuerpo educativo.

Las brechas de acceso se evidencian especialmente en las zonas rurales, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación reseñadas por El Pilón: de 113 sedes educativas oficiales, 106 cuentan con conectividad. No obstante, la presencia de limitaciones en internet y energía todavía es patente, por lo que se proponen soluciones como paneles solares y equipos capaces de funcionar offline, con el objetivo de cerrar las desigualdades tecnológicas entre lo urbano y lo rural.

El debate sobre la verdadera apropiación tecnológica fue resaltado por la docente Helda Castro, quien señaló la importancia de superar déficits básicos de alfabetización digital antes de avanzar hacia una adopción masiva de la IA. Propuestas como iniciar el uso especializado en estudiantes mayores de 15 años, crear centros de aprendizaje y fortalecer la formación profesional de los docentes se sumaron a la discusión. Finalmente, el proyecto sugiere establecer un Comité Municipal, así como buscar recursos nacionales e internacionales para su implementación, aunque varios concejales advirtieron que un marco normativo no bastará sin inversiones y acompañamiento institucional sólidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo regulará Valledupar el uso de la inteligencia artificial en colegios oficiales?

El proyecto de acuerdo presentado en el Concejo de Valledupar propone un protocolo construido por la Secretaría de Educación en colaboración con la comunidad educativa y expertos, definiendo usos permitidos, condicionados y prohibidos según criterios como edad, objetivo pedagógico, y nivel de riesgo. Además, prohíbe que la IA tome decisiones automáticas sobre aspectos fundamentales, garantiza la transparencia y restringe el ingreso de datos sensibles a plataformas no autorizadas.

¿Qué brechas existen en la implementación de la IA entre zonas rurales y urbanas de Valledupar?

Según la información de El Pilón y la Secretaría de Educación, aunque 91% de las sedes educativas oficiales tienen conectividad, persisten dificultades en escuelas rurales relacionadas con acceso a internet y energía. El proyecto plantea soluciones como paneles solares y herramientas que funcionen offline para asegurar que la IA no amplíe las desigualdades, sino que contribuya a reducir la brecha entre lo rural y lo urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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