Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Sierra Nevada de Santa Marta y la profunda relación de sus habitantes con el entorno natural son el núcleo de una exhibición que llega al Museo de Artes de Valledupar (MAV). El fotógrafo y documentalista arhuaco Amado Villafaña Chaparro presentará ‘Todo está en todo. Desde el corazón del mundo’ el viernes 23 de octubre a las 6:30 p. m. en la Casa Cultural Castro Monsalvo, según indica la invitación oficial del MAV. Esta muestra busca generar una comprensión más honda sobre la Sierra Nevada Gonawindúa, descrita en el texto de presentación del museo como “un solo cuerpo vivo, físico y espiritual, desde los picos nevados hasta el mar Caribe”, en el que el agua y los demás elementos de la naturaleza están íntimamente relacionados.

Sigue a PULZO en Discover

La inauguración contará con la presentación de Stephen Ferry, también fotógrafo, y la participación artística del Grupo de Danzas Loperena Garupal. Según información de la organización, la exposición agrupa imágenes de paisajes, animales y habitantes de la Sierra Nevada: aves, mariposas y personas pertenecientes a los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. Lejos de limitarse a un desfile de paisajes, la propuesta de Villafaña muestra la riqueza visual y a la vez invita a pensar en la espiritualidad y visión de mundo propias de este territorio. El MAV señala que la actividad propone una reflexión colectiva sobre el deber de cuidar y preservar la Sierra Nevada de Santa Marta.

Este vínculo entre fotografía, cine y defensa del territorio ha caracterizado la obra de Villafaña. Según lo relatado en un conversatorio previo durante la Feria del Libro de Valledupar, el documentalista afirmó que su incursión en la fotografía no nació como un sueño, sino de una necesidad para narrar las vivencias de las comunidades indígenas en medio del conflicto armado. “No sé si podríamos decirle sueño, porque era una necesidad”, manifestó Villafaña. En esa misma conversación con Leonardo Useche, expresó que sus trabajos audiovisuales han contribuido a la defensa de la Sierra, aunque sin pretensión de ‘protegerla’ de modo absoluto.

Previo a la inauguración, el jueves 22 de octubre a las 4:30 p. m., habrá un encuentro alrededor del libro ‘Escuchar con los ojos’ en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. Así, en Valledupar se abrirán dos espacios para conocer la mirada de Villafaña: por un lado, el libro y, por otro, la exposición fotográfica, teniendo siempre a la Sierra Nevada como referencia central.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el enfoque principal de la exposición ‘Todo está en todo. Desde el corazón del mundo’ en Valledupar?

La exposición se centra en mostrar la Sierra Nevada de Santa Marta como una unidad viva en donde los elementos naturales y la espiritualidad de los pueblos indígenas están profundamente vinculados. Busca que el público comprenda la riqueza visual y el pensamiento ancestral de los habitantes arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, e invita a reflexionar sobre el compromiso social con el cuidado del territorio, según la información ofrecida por el Museo de Artes de Valledupar.

¿Qué significa Gonawindúa en el contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta?

Gonawindúa, según el texto de presentación del Museo de Artes de Valledupar, hace referencia a la Sierra Nevada vista como “un solo cuerpo vivo, físico y espiritual”. Este concepto resalta la conexión integral entre la naturaleza, el agua y la cosmovisión de los pueblos que habitan este territorio, enfatizando que todo está interrelacionado y la Sierra es percibida como el corazón del mundo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.