Por: Social Geek

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El papa León XIV se ha destacado recientemente por su postura crítica y reflexiva acerca del avance de la inteligencia artificial en la sociedad. Durante su última gira por Latinoamérica, que incluyó paradas en Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice enfatizó que la inteligencia artificial —también conocida como IA— debe ser una herramienta al servicio de la dignidad de la persona y no reemplazar el juicio, la ética ni la responsabilidad humanas. En encuentros con la comunidad educativa en Montevideo, el papa exhortó a escuelas y universidades a fomentar un “uso sabio” de la IA, insistiendo en que la persona debe estar por encima de cualquier algoritmo. Señaló, de acuerdo con información de Telemundo, que acumular datos no significa comprender, y subrayó la importancia de discernimiento, reflexión y contexto en la adquisición del conocimiento.

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En Buenos Aires, sus reflexiones giraron en torno al empleo. León XIV advirtió que la automatización sin regulación y la presencia de IA pueden poner en peligro los empleos y comprometer el desarrollo humano pleno. Sostuvo que "el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, recordando que “las máquinas son instrumentos, no personas”. De acuerdo con reportes citados, pidió que el acceso al trabajo siga siendo una prioridad de las políticas públicas y un criterio clave para evaluar los modelos económicos.

El líder religioso dejó claro que su postura no es un rechazo total a la tecnología, sino una invitación a desarrollar reglas y sistemas de supervisión ética independientes, promoviendo que la responsabilidad sobre la IA siga siendo humana. Enfatizó también que no deben asignarse derechos ni personalidad jurídica a estos sistemas, para evitar que se diluya la responsabilidad. Además, reclamó la prohibición de armas autónomas letales y afirmó que cuestiones tan delicadas como la vida, la libertad y el uso de la fuerza no deben dejarse en manos de sistemas automatizados.

En otro ámbito, el 25 de septiembre, durante la cena Pro Pontifice en The Lotos Club de Nueva York organizada por CAPP-USA —la filial estadounidense de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice fundada por San Juan Pablo II— el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, señaló el riesgo de que la fragmentación social aumente cuando se pierde el entendimiento sobre la naturaleza humana. La compañía Crescite, patrocinadora del evento y dedicada a activos digitales guiados por principios católicos, plantea retos concretos como el envío de remesas más barato y el acceso al capital para pequeñas empresas. De acuerdo con sus líderes, las soluciones a estos desafíos deben construirse con transparencia y poner a la persona siempre en el centro del desarrollo tecnológico, en sintonía con el mensaje del papa León XIV.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las advertencias del papa León XIV sobre el uso de la inteligencia artificial?

El papa León XIV señala que la inteligencia artificial solo es válida cuando está dirigida a preservar y promover la dignidad humana. Advierte que la IA no puede sustituir el juicio ni la ética y pide reglas claras, supervisión ética y responsabilidad humana, sobre todo en aspectos como el acceso al trabajo, el valor del discernimiento humano y la prohibición de delegar decisiones fundamentales a sistemas automatizados.

¿Cómo propone Crescite aplicar principios éticos a los activos digitales?

La empresa Crescite sostiene, de acuerdo con la información proporcionada, que la gobernanza de los activos digitales debe regirse por los principios sociales católicos de dignidad, bien común, solidaridad y especial atención a los más pobres. Propone soluciones tecnológicas que sean transparentes, responsables y participativas, siempre con el objetivo de beneficiar directamente a las personas involucradas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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