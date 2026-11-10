Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El mundo del entretenimiento argentino enfrenta días de luto tras la muerte de Daniel Bifulco, actor y humorista que dejó una huella significativa en la televisión y el teatro. La noticia del deceso fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que lamentó la pérdida y resaltó la larga trayectoria profesional del artista. Bifulco, quien tenía 56 años, fue encontrado sin vida en su residencia ubicada en el barrio Villa Urquiza de Buenos Aires durante la madrugada del 4 de noviembre. De acuerdo con la información de medios argentinos, su hermano fue quien lo halló inconsciente y llamó de inmediato a la línea de emergencias 911 para solicitar asistencia médica. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y efectivos policiales se presentaron en el lugar para atender la situación, pero confirmaron que el artista ya no mostraba signos vitales.

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Según reportaron los medios locales citando a la policía, durante la inspección inicial al cuerpo no se detectaron señales de violencia. Frente a esto, la Justicia activó las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y ordenó llevar a cabo pericias. Aunque en un primer momento circularon versiones sobre un supuesto infarto, hasta entonces no había confirmación oficial de la causa del fallecimiento.

Daniel Bifulco es recordado principalmente por su participación en 'Los Jaimitos', un sketch de 'VideoMatch' en el que compartía pantalla con Roberto Peña y Rodrigo 'Vagoneta' Rodríguez. Este segmento, basado en la interpretación humorística de personajes infantiles, logró conquistar a una audiencia amplia con sus ocurrencias, canciones y situaciones graciosas. Además, fue parte de 'Showmatch' y destacó en ‘Gran Cuñado’. A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones, como 'Paraíso terrenal', 'Si querés reír, reí', 'Panam y circo', 'Polémica en el bar', 'Los Roldán', 'La niñera', 'Quitapenas' y 'Señores papis'.

En 2024, Bifulco se había presentado junto a Roberto Peña en 'Noche de Peña', transmitido por Crónica TV. También fomentó su carrera teatral, siendo parte de espectáculos humorísticos como 'Juntos y revueltos', 'Premium La Risa Loca' y 'La magia de la risa'. Según medios, tenía planes de nuevos proyectos y de participar en la temporada de verano de 2027 en Mar del Plata, lo que indica que mantenía una activa agenda profesional.

Al conocer la noticia, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó su pesar evocando el legado de Bifulco: "Despedimos con tristeza al actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por su personaje de 'Jaimito' y por su trabajo en la televisión y el teatro. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento". Figuras del entretenimiento también recordaron al artista por su calidad humana y los momentos compartidos a lo largo de los años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la trayectoria profesional más reconocida de Daniel Bifulco en la televisión argentina?

Daniel Bifulco alcanzó mayor popularidad por su participación en 'Los Jaimitos', un segmento de 'VideoMatch' donde interpretó a un personaje infantil junto a Roberto Peña y Rodrigo Rodríguez. Además, trabajó en programas como 'Showmatch', 'Gran Cuñado', 'Paraíso terrenal', 'Si querés reír, reí', entre otros, consolidándose como un referente del humor televisivo en Argentina.

¿Qué reacciones generó la muerte de Daniel Bifulco entre colegas y la Asociación Argentina de Actores y Actrices?

Tras la confirmación de su muerte, la Asociación Argentina de Actores y Actrices lamentó públicamente su partida, recordando su aporte al entretenimiento nacional. Colegas del medio también se manifestaron, resaltando tanto el legado artístico como la calidad humana del actor y humorista argentino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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