El precio de GTA VI en Colombia supera los $300.000 en su edición estándar, aunque el valor cambia dependiendo de la consola y la tienda en la que se compre. A pocos días de su lanzamiento, previsto para el 19 de noviembre de 2026, los jugadores también deben tener en cuenta cuánto espacio necesitarán y el tiempo que les tomará descargarlo.

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En la tienda oficial de Xbox para Colombia, la edición estándar de Grand Theft Auto VI aparece por $339.900, mientras que la Ultimate Edition cuesta $424.900. Esta última incluye contenido adicional, como vehículos, armas, prendas y otros elementos para la historia de Jason y Lucía.

Para los usuarios de PlayStation 5, la edición estándar aparece en PlayStation Store por 79,99 dólares y la Ultimate Edition por 99,99 dólares. El valor final en pesos colombianos puede variar según la tasa de cambio y las condiciones del medio de pago.

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Otro detalle importante es el espacio que ocupará el videojuego. PlayStation informó que se necesitan 212 GB de almacenamiento disponible para instalarlo en PS5. La precarga para quienes reservaron el título comenzó el 10 de noviembre, pero eso no significa que ya puedan jugarlo: el acceso estará habilitado desde el día del lanzamiento.

El tiempo de descarga dependerá de la velocidad de internet de cada jugador. Para un archivo de 212 GB, una conexión de 100 megabits por segundo tardaría aproximadamente cuatro horas y 45 minutos; con 50 Mbps, unas nueve horas y 20 minutos; y con 10 Mbps, cerca de 47 horas. En cambio, una conexión de 500 Mbps podría completar el proceso en alrededor de una hora. Son cálculos aproximados que pueden cambiar por la estabilidad de la red y la congestión de los servidores.

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