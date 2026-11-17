Comprar un reloj inteligente implica revisar más que el diseño, la pantalla o la duración de la batería. Una de las características que puede marcar la diferencia es la conectividad NFC, una tecnología que permite intercambiar información entre dispositivos cercanos y que, en determinados modelos, sirve para realizar pagos sin contacto.

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Sin embargo, no basta con encontrar las siglas NFC en la ficha técnica para saber si el reloj permitirá pagar en establecimientos. También es necesario revisar qué funciones admite el fabricante y si es compatible con el celular y los servicios disponibles.

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Antes de elegir un smartwatch, conviene comprobar algunos aspectos para evitar comprar un dispositivo que no cumpla con lo que se necesita.

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Revise la ficha técnica del reloj inteligente

El primer paso es buscar las siglas NFC (Near Field Communication) en las especificaciones oficiales del fabricante. Esta característica debe aparecer expresamente en la descripción del modelo, pues no todos los relojes inteligentes incorporan este tipo de conectividad.

También es importante comprobar la referencia exacta. Dos versiones de una misma familia de smartwatch pueden tener características diferentes, por lo que no es suficiente con revisar la información general de la marca.

Si la ficha técnica no menciona NFC, lo recomendable es consultar el manual o la página de soporte antes de tomar una decisión.

Compruebe si el NFC permite hacer pagos

Tener NFC no garantiza que un smartwatch pueda utilizarse para pagar. Para hacerlo, el dispositivo debe ser compatible con una plataforma de pagos como Google Wallet, Samsung Wallet o Garmin Pay, según el fabricante y el modelo.

Por ejemplo, Google establece que los relojes compatibles con Google Wallet deben contar con Wear OS 2.0 o versiones posteriores, NFC, la aplicación actualizada y una tarjeta admitida. Además, el servicio debe estar disponible en el país donde se utilizará.

Por eso, antes de comprar, conviene verificar que el fabricante confirme la compatibilidad con pagos sin contacto y no solamente la presencia de NFC.

Verifique la compatibilidad con Android o iPhone

Otro aspecto importante es revisar qué celulares pueden conectarse con el smartwatch. No todos los modelos funcionan con ambos sistemas operativos.

Algunas marcas tienen restricciones particulares. Samsung, por ejemplo, explica que sus Galaxy Watch más recientes con Wear OS no son compatibles con iPhone. Los requisitos de Android también cambian dependiendo de la generación del reloj.

En el caso del Apple Watch, Apple indica que los modelos Series 1 y posteriores son compatibles con Apple Pay, aunque se deben cumplir los requisitos correspondientes al modelo y al mercado.

La recomendación es consultar los requisitos de conexión del modelo específico y descargar la aplicación que utiliza el fabricante para sincronizar el reloj.

Revise si su banco y su país admiten los pagos

Si el objetivo es utilizar el smartwatch para pagar, también debe comprobar que su tarjeta bancaria sea compatible con la plataforma de pagos.

Google Wallet, Samsung Wallet y Garmin Pay tienen condiciones de disponibilidad que dependen del país, la entidad financiera y el tipo de tarjeta. Por eso, un reloj puede tener NFC y permitir pagos en determinados mercados, pero no necesariamente con cualquier banco.

Antes de comprar, consulte las listas oficiales de bancos y tarjetas admitidos. Esta verificación es especialmente importante si piensa utilizar el dispositivo en Colombia.

Consulte qué otras funciones ofrece el NFC

Aunque los pagos suelen ser uno de los usos más conocidos, la tecnología NFC también permite establecer comunicaciones de corto alcance entre dispositivos compatibles.

Sin embargo, las funciones disponibles dependen del fabricante y del software del reloj. Por eso, es importante no asumir que todos los smartwatch con NFC permiten las mismas acciones.

Antes de elegir, revise el manual para conocer los usos específicos que admite el modelo.

¿Qué debe tener en cuenta antes de comprar un smartwatch con NFC?

En resumen, hay cuatro aspectos que conviene comprobar antes de elegir un reloj inteligente:

Conectividad: que la ficha técnica confirme que incorpora NFC.

Pagos: que sea compatible con una plataforma de pagos sin contacto.

Celular: que funcione con la versión de Android o iOS que utiliza.

Banco: que admita las tarjetas y entidades financieras que necesita.

Un smartwatch con NFC puede ofrecer más comodidad en el día a día, pero la tecnología por sí sola no garantiza que todas sus funciones estén disponibles. Revisar estos detalles antes de comprar permite elegir un dispositivo que realmente responda a las necesidades del usuario.

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