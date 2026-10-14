Seis modelos de ‘smartwatch’ disponibles en Amazon con envío gratis a Colombia, en un rango que va desde 172.633 hasta 956.052, cubren necesidades tan distintas como el deporte de alto rendimiento, el seguimiento del sueño o simplemente recibir notificaciones en la muñeca.

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Hay opciones de Xiaomi, Samsung, Garmin y Fitbit. Todas cuentan con pantalla AMOLED y resistencia al agua, aunque difieren en autonomía de batería, precisión del GPS y funciones de salud avanzadas.

Los precios corresponden al 14 de octubre y pueden cambiar; todos se expresan en pesos colombianos de acuerdo con los precios publicados en Amazon para Colombia.

En esta nota hablaremos de estos productos

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite: 172.633 pesos

El Xiaomi Redmi Watch 5 Lite cuesta 172.633 pesos en Amazon y es la opción más económica de esta nota. Su pantalla AMOLED cuadrada de 1,96 pulgadas tiene una resolución de 410 x 502 píxeles y una relación pantalla-cuerpo del 75,80 %.

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Incluye GNSS de cinco sistemas (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou y QZSS), lo que permite rastrear rutas sin depender del teléfono. La batería de 470 mAh promete hasta 18 días de autonomía típica. Es compatible con Android 8.0 o superior e iOS 12.0 o superior.

Lo que más destaca:

Pantalla grande: AMOLED de 1,96 pulgadas con soporte para visualización en pantalla activa (AOD).

GPS independiente: chip GNSS de cinco sistemas sin necesidad de llevar el celular durante el entrenamiento.

Llamadas Bluetooth: doble micrófono con cancelación de ruido y altavoz integrado.

Resistencia: certificación 5ATM y más de 150 modos de entrenamiento.

Razones para comprarlo: el Xiaomi Redmi Watch 5 Lite es la mejor alternativa para quien da sus primeros pasos en los relojes inteligentes y quiere GPS real, llamadas y pantalla amplia sin superar los $ 175.000.

A tener en cuenta: funciona con el sistema operativo Xiaomi HyperOS, lo que limita algunas integraciones con apps de terceros que sí están disponibles en plataformas más abiertas como Wear OS.

Samsung Galaxy Fit 3: 175.830 pesos

El Samsung Galaxy Fit 3 (modelo 2024) está disponible en Amazon por 175.830 pesos, apenas $ 3.197 más que el Redmi Watch 5 Lite, según el precio publicado en Amazon para Colombia.

Su pantalla AMOLED de 1,6 pulgadas permite una navegación fluida con toque suave. La batería de 208 mAh ofrece hasta 14 días de autonomía. Incluye detección automática de más de 101 modos de entrenamiento, seguimiento del sueño, medición de SpO2, frecuencia cardíaca y detección de ronquidos.

Lo que más destaca:

Seguimiento del sueño: incluye entrenamiento del sueño y detección de ronquidos, funciones poco habituales en esta gama de precio.

Resistencia: certificaciones 5ATM e IP68, apta para natación y resistente al polvo.

Compatibilidad: solo funciona con dispositivos Android; no es compatible con iPhone ni con Samsung Pay en este modelo internacional.

Razones para comprarlo: el Samsung Galaxy Fit 3 es la opción más indicada para usuarios de Android que priorizan el monitoreo detallado del sueño y la salud sin invertir más de $ 180.000.

A tener en cuenta: al ser un modelo internacional, no cuenta con garantía en Estados Unidos y no es compatible con dispositivos iOS, lo que lo excluye de un segmento amplio de usuarios.

Xiaomi Watch S5: 543.543 pesos

El Xiaomi Watch S5 se vende en Amazon por 543.543 pesos con envío gratis a Colombia, lo que lo ubica en la gama media de esta selección. Su pantalla AMOLED de 1,48 pulgadas alcanza un brillo máximo de 2.500 nits, suficiente para leer sin dificultad bajo la luz solar directa.

El marco es de acero inoxidable 316L, el perfil mide 10,99 mm de grosor y el conjunto pesa 46 gramos, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon. La batería promete hasta 21 días de autonomía, la mayor de todos los modelos de esta nota. Incluye GNSS de doble banda y más de 150 modos deportivos.

Lo que más destaca:

Brillo: 2.500 nits máximos, ideal para actividades al aire libre con sol intenso.

Autonomía: hasta 21 días de batería, la cifra más alta entre los seis modelos presentados.

Construcción: marco de acero inoxidable 316L con perfil de 10,99 mm y peso de 46 g.

GPS de doble banda: mayor precisión en el posicionamiento satelital frente a los GNSS de banda simple.

Razones para comprarlo: el Xiaomi Watch S5 es la elección más adecuada para quien quiere materiales y pantalla de categoría superior sin llegar al precio de los relojes orientados a deportistas de alto rendimiento.

Garmin Forerunner 165: 668.117 pesos

El Garmin Forerunner 165 cuesta 668.117 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia. Es el único reloj de esta nota diseñado específicamente para corredores, con GPS integrado para medir ritmo y distancia, y una pantalla táctil AMOLED en un cuerpo de 43 mm.

La batería dura hasta 11 días en modo reloj inteligente y hasta 19 horas en modo GPS activo, según la ficha publicada en Amazon. Incluye más de 25 perfiles de actividad, entrenamientos diarios sugeridos que se ajustan al rendimiento y la recuperación, planes de Garmin Coach y un informe matutino con datos de sueño, HRV y perspectiva de entrenamiento.

Lo que más destaca:

Entrenamientos adaptativos: las sesiones sugeridas cambian según el rendimiento real y el tiempo de recuperación registrado.

Informe matutino: resumen de sueño, HRV, recuperación y clima al encender el reloj cada mañana.

Seguridad: detección de incidentes y función de asistencia que envía la ubicación en vivo a contactos de emergencia.

GPS dedicado: batería de hasta 19 horas en modo GPS, pensada para carreras largas.

Razones para comprarlo: el Garmin Forerunner 165 es la mejor alternativa para corredores que entrenan con objetivos específicos y necesitan retroalimentación técnica real, no solo conteo de pasos.

A tener en cuenta: la función de detección de incidentes requiere que el smartphone esté emparejado y con cobertura de datos activa para enviar la alerta de ubicación.

Google Fitbit Versa 4: 639.340 pesos

El Google Fitbit Versa 4 tiene un precio de 639.340 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia. Es el único modelo de esta selección compatible tanto con Android (OS 9 o superior) como con Apple iOS (15 o superior), lo que lo diferencia de varias opciones aquí presentadas.

Incluye GPS integrado, mapa de intensidad de entrenamiento, más de 40 modos de ejercicio, resistencia al agua hasta 50 metros, frecuencia cardíaca las 24 horas y seguimiento de SpO2. La batería supera los seis días. Además, trae Amazon Alexa incorporado, Fitbit Pay, Google Wallet y seis meses de membresía Fitbit Premium sin costo adicional para usuarios nuevos.

Lo que más destaca:

Compatibilidad universal: funciona con Android e iOS, a diferencia de la mayoría de los modelos de esta nota.

Puntuación de preparación diaria: indica si el cuerpo está listo para entrenar o si conviene descansar.

Seis meses de Premium: incluye análisis avanzados, programas guiados y contenido de bienestar sin costo extra.

Integración con asistentes: Amazon Alexa incorporado y Google Wallet disponibles desde la muñeca.

Razones para comprarlo: el Fitbit Versa 4 es la elección más adecuada para quien cambia de teléfono entre ecosistemas o comparte el reloj entre usuarios de Android e iPhone, y valora el acceso a contenido guiado de salud.

A tener en cuenta: la membresía Premium gratuita dura solo seis meses y debe activarse dentro de los 60 días siguientes a la configuración del dispositivo; pasado ese plazo, el acceso a funciones avanzadas requiere suscripción paga.

Samsung Galaxy Watch 8: 956.052 pesos

El Samsung Galaxy Watch 8 es el modelo de mayor precio en esta selección: 956.052 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia. Su pantalla AMOLED de 1,575 pulgadas va dentro de un diseño de cojín más delgado y ligero que generaciones anteriores.

Incluye seguimiento avanzado del sueño con ‘Advanced Sleep Coaching’ y ‘Bedtime Guidance’, un entrenador de carrera con retroalimentación en tiempo real, ‘Now Bar’ para actualizaciones rápidas y un asistente personal con IA. La garantía es de dos años, de acuerdo con la descripción publicada en Amazon.

Lo que más destaca:

Entrenador de carrera con IA: analiza el rendimiento en tiempo real y ofrece programas para 5K, maratón y otros eventos.

Seguimiento de sueño avanzado: ‘Advanced Sleep Coaching’ más ‘Bedtime Guidance’ para optimizar el descanso nocturno.

Diseño actualizado: silueta más delgada y ligera con botón rápido para acceso directo a funciones.

Garantía: dos años de cobertura incluidos, dato relevante frente a modelos internacionales sin garantía local.

Razones para comprarlo: el Samsung Galaxy Watch 8 es la opción más completa para usuarios del ecosistema Samsung que quieren funciones de salud y entrenamiento de alto nivel, con respaldo de garantía de fabricante.

A tener en cuenta: como la mayoría de los relojes Samsung, su integración plena —incluyendo funciones de IA y ‘Now Bar’— está optimizada para teléfonos Samsung Galaxy; en otros Android puede haber limitaciones de compatibilidad.

¿Qué diferencia hay entre un ‘smartwatch’ básico y uno avanzado?

La diferencia principal está en la precisión del GPS, la profundidad del seguimiento de salud y las funciones de entrenamiento. Un reloj de entrada como el Xiaomi Redmi Watch 5 Lite ($ 172.633) ofrece GPS, monitor cardíaco y llamadas Bluetooth.

Uno avanzado como el Garmin Forerunner 165 ($ 668.117) agrega entrenamientos adaptativos, HRV, informe matutino y detección de incidentes. La brecha de precio entre ambos extremos de esta selección supera los $ 783.000.

¿Es importante la compatibilidad con iPhone antes de comprar un ‘smartwatch’?

Sí, y es uno de los errores más frecuentes al elegir un reloj inteligente. El Samsung Galaxy Fit 3 y el Samsung Galaxy Watch 8 solo funcionan con Android. El Xiaomi Redmi Watch 5 Lite y el Xiaomi Watch S5 son compatibles con iOS 12 o superior.

El Google Fitbit Versa 4 es el único modelo de esta selección que funciona sin restricciones tanto en Android como en iPhone, lo que lo hace la alternativa más segura si el sistema operativo del teléfono puede cambiar.

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