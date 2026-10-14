Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un modelo matemático publicado por el físico Heinz von Foerster, junto a los investigadores Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot en la revista Science, ha recobrado notoriedad debido a su predicción sobre el 13 de noviembre de 2026. El artículo, que estudió el comportamiento de la población humana a través de una detallada recopilación de registros históricos, utilizó una proyección matemática basada en una curva hiperbólica. Según los autores, si la humanidad continuaba con la misma tendencia de crecimiento demográfico observada en el pasado, se alcanzaría un punto de inflexión el 13 de noviembre de 2026. La elección de la fecha no fue casual, pues coincide con el cumpleaños de von Foerster, pero el trasfondo del análisis iba mucho más allá de una simple coincidencia numérica.

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En su estudio titulado Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026, los investigadores advirtieron sobre el peligro de un crecimiento demográfico incontrolado. La frase atribuida a los autores, “Nuestros tataranietos no morirán de hambre. Morirán aplastados”, buscaba resaltar el tipo de consecuencias extremas que un crecimiento sin freno podría acarrear para la humanidad. Sin embargo, el estudio no afirmó que el mundo terminaría en esa fecha ni que se avecinaba un cataclismo inminente; simplemente proyectó un escenario condicionado a que la humanidad jamás modificara la tendencia observada.

El artículo señala además que el escenario planteado dependía de la continuación indefinida de esa tendencia, algo que no sucedió. En décadas posteriores, factores como la reducción de las tasas de natalidad llevaron a una desaceleración significativa del crecimiento de la población mundial. Este detalle es importante, ya que expone los límites de las extrapolaciones matemáticas cuando se aplican a realidades sociales cambiantes. Proyecciones posteriores, como las de Naciones Unidas (ONU), que se citan habitualmente en este debate, estiman que la población mundial podría acercarse a los 10.300 millones de personas hacia 2084 antes de iniciar un descenso, lo que contradice las peores predicciones del modelo original publicado en Science.

A más de sesenta años de su lanzamiento, el trabajo de von Foerster y sus colegas permanece como recordatorio de la utilidad —y la cautela— que se debe tener al usar modelos matemáticos para prever el futuro. Tal como ilustra este caso, los cambios sociales, económicos y demográficos pueden alterar de forma significativa las tendencias, modificando los resultados proyectados previamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó el 13 de noviembre de 2026 según la predicción de Science?

De acuerdo con el artículo publicado en Science, el 13 de noviembre de 2026 fue señalado como una fecha teórica donde el crecimiento de la población mundial, si se mantenían las tendencias históricas, alcanzaría un punto crítico. Sin embargo, esta predicción fue resultado de una proyección matemática y no indicó que algo específico o catastrófico estuviera destinado a ocurrir en ese día.

¿Por qué no se cumplió el modelo matemático de Heinz von Foerster sobre el fin del mundo?

El modelo matemático propuesto por Heinz von Foerster no se cumplió porque dependía de que la población mundial continuara creciendo indefinidamente al mismo ritmo, algo que no ocurrió. Las tasas de natalidad disminuyeron en muchas regiones y factores sociales y económicos cambiaron el patrón de crecimiento, lo que impidió que el escenario extremo planteado en el estudio se materializara.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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