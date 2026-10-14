Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El transporte colectivo en Ibagué ha sido, desde sus inicios, reflejo de la transformación urbana y social de la ciudad. El primer recorrido conectaba el cementerio en la calle 21 con el barrio La Pola, pasando por la carrera Tercera, lo que estableció un eje fundamental para la movilidad ciudadana. Con el paso de los años, se desarrollaron nuevas rutas, como Brisas–Belén–Alaska y Mirolindo–La Pola, las cuales respondieron a la necesidad de facilitar los desplazamientos entre sectores que, paulatinamente, se alejaban del centro.

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En las décadas de 1950 y 1960, la ruta Mirolindo–La Pola se consolidó como opción fundamental para los estudiantes de la Universidad del Tolima, ubicada en el barrio Santa Helena. Según se recuerda en los testimonios recopilados, los buses descendían por la carrera Quinta hasta los galpones universitarios, daban la vuelta en el llamado ‘muro de los lamentos’ y retornaban por la carrera Cuarta hacia Mirolindo. Esta dinámica cotidiana dejó registros de personajes como ‘Mechas’, un conductor conocido por su carácter impredecible, y don Justo Rozo, quien se ganó el aprecio de los pasajeros gracias a sus saludos y a los viajes amenizados con música clásica.

La expansión urbana llevó también a la creación de empresas que transformaron el servicio de transporte. Velotax, fundada el 13 de abril de 1953 por Pedro Pablo Contreras Jiménez, marcó el inicio de una era en que las cooperativas jugaron un papel clave, luego ampliaron su alcance hasta el transporte intermunicipal. Entre 1953 y 1955 surgió la Flota Andrés López de Galarza (Logalarza), fundada por Luis Emilio Espitia Fierro y otros once transportadores, que inició operaciones con cinco buses de la reconocida carrocería Blue Bird. Más adelante, en 1963, surgió la Cooperativa de Transportadores del Servicio Urbano del Tolima (Cotrautol), la cual comenzó a operar con 80 vehículos que cubrían rutas en distintos puntos de la ciudad y eran fácilmente identificables por sus colores rojo y marfil.

La Cooperativa Tolimense de Transportes (Cotoltran) fue fundada el 24 de septiembre de 1964 por veinte propietarios de taxis y, en 1966, obtuvo la autorización necesaria para ofrecer el servicio de taxis colectivos con camionetas Skoda que conectaban el centro con barrios del sur. Con la aprobación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intra) en 1973, Cotoltran habilitó el servicio de busetas en recorridos clave, y luego amplió su flota y cobertura hasta convertirse, en 1998, en Expreso Ibagué.

El crecimiento poblacional motivó, en 1983, que el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Tolima formulara dos ambiciosos proyectos de transporte masivo: la ‘trolización de Ibagué’, que proponía utilizar trolebuses eléctricos conectados a una red aérea mediante un intercambio de café con la Unión Soviética; y un premetro de superficie que aprovecharía la línea férrea de la avenida Ferrocarril. Ninguno de estos proyectos se concretó, pero dejaron huella en la memoria colectiva. Para 1980, el sistema de transporte público de Ibagué contaba ya con 223 buses, 122 busetas y 64 microbuses distribuidos en 20 rutas que articulaban la vida urbana alrededor de la plaza de Bolívar. Así, la historia del transporte colectivo es también la historia del crecimiento y la identidad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo evolucionaron las principales empresas de transporte colectivo en Ibagué?

De acuerdo con información del texto, empresas como Velotax, Cotrautol, Logalarza y Cotoltran surgieron y se desarrollaron en respuesta al crecimiento urbano, expandiendo gradualmente sus servicios a medida que crecían las necesidades de movilidad en la ciudad. Velotax y Logalarza iniciaron con rutas urbanas, Cotrautol amplió cobertura con buses de mayor capacidad y Cotoltran, que luego se llamó Expreso Ibagué, diversificó su flota y rutas para atender una ciudad cada día más extensa.

¿Por qué no se implementaron los proyectos de transporte masivo en Ibagué durante los años 80?

Según el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Tolima, en 1983 se propusieron dos proyectos para enfrentar la creciente demanda de movilidad: la trolización con trolebuses eléctricos y un premetro sobre la línea férrea de la avenida Ferrocarril. Sin embargo, ambos proyectos no alcanzaron a ser ejecutados, aunque el texto no especifica las razones exactas que impidieron su concreción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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