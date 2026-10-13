Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Durante esta semana, distintos sectores del Tolima enfrentan la posibilidad de lluvias, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El boletín meteorológico prevé precipitaciones para los días 12, 13 y 14 de octubre de 2026, abarcando zonas clave de la región. Entre los municipios que podrían verse afectados figuran Ibagué, Líbano, Fresno, Mariquita, Honda, Venadillo, Lérida, Ambalema, Armero Guayabal, Murillo, Santa Isabel y Villahermosa, según los reportes suministrados por el Ideam.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la entidad, Tolima vive actualmente una etapa en la que es probable el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas. Esta situación responde a la dinámica habitual de los meses de octubre y noviembre, considerados los de mayor precipitación durante la segunda temporada lluviosa del año. Así, la presencia constante de nubes cargadas de humedad y la variabilidad atmosférica pueden provocar episodios de intensa lluvia. El Ideam recalca la importancia de tener presente este comportamiento climático estacional, ya que influye directamente en la vida cotidiana y la movilidad de la población.

Ante este panorama, las recomendaciones adquieren relevancia, en especial para quienes residen en cercanías de ríos, quebradas o zonas de riesgo histórico de deslizamientos. El Ideam subraya la importancia de consultar los reportes oficiales y estar atentos a las variaciones en el nivel del agua y posibles cambios en la estabilidad del terreno. Este llamado está orientado a prevenir emergencias y evitar riesgos innecesarios. Además, para quienes transitan por las carreteras del departamento, la sugerencia es reducir la velocidad durante las lluvias, mantener una distancia prudente entre vehículos y adaptar las maniobras de conducción a las condiciones adversas, como medida para disminuir la probabilidad de accidentes.

El Ideam continúa actualizando sus pronósticos y alertas en función de la evolución de las condiciones atmosféricas. Por ello, para quienes desean conocer en detalle los municipios que presentan probabilidad de lluvias en días específicos, se recomienda consultar los boletines diarios publicados por la entidad. Esta información permite una mejor preparación frente a posibles eventos climáticos, protegiendo así la integridad de la comunidad y de quienes se desplazan por la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué municipios del Tolima tendrán lluvias en octubre de 2026 según el Ideam?

El Ideam pronostica que municipios como Ibagué, Líbano, Fresno, Mariquita, Honda, Venadillo, Lérida, Ambalema, Armero Guayabal, Murillo, Santa Isabel y Villahermosa pueden experimentar lluvias durante la segunda semana de octubre de 2026. Este pronóstico está basado en los reportes meteorológicos oficiales.

¿Cuáles son las recomendaciones del Ideam para enfrentar la temporada de lluvias en Tolima?

El Ideam aconseja a quienes viven cerca de ríos y quebradas o en zonas de deslizamientos que consulten reportes oficiales y vigilen los cambios en niveles de agua y terreno. Para los conductores, se recomienda bajar la velocidad y mantener distancia entre vehículos durante aguaceros. Mantenerse informado con los boletines diarios del Ideam es clave para prevenir emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.